О том, где в Евросоюзе украинские беженцы смогут отыскать максимально непритязательные условия трудоустройства, пишет «НБН», ссылаясь на материал интернет-платформы EnableMeUkraine.

Например, правительство Германии существенно упростило критерии трудоустройства, и в этой стране беженцы располагают правом на работу по истечении 6 месяцев пребывания. Кроме того, открыто множество вакансий, не требующих знания немецкого языка для работников складов/производств, водителей, строителей, обслуживающего персонала, уборщиков и «сиделок». При этом, в Нидерландах без знания языка возьмут лишь подсобниками на производство, предложат собирать урожай или поработать в теплицах.

В Норвегии также смягчили требования к украинцам, которые смогут трудоустроиться сварщиками, строителями, работниками на производстве или водителями, при средней заработной плате от 2 500 до 4 000 евро в месяц. Во Франции, в основном, предлагают вакансии в секторе агрохозяйства или работу с техникой, но при средней зарплате от 12 до 16 евро/час, следует заранее овладеть французским языком.

В Польше, традиционно, множество мест для украинцев в обслуживании гостинично-ресторанного бизнеса и в сфере строительства. Кроме того, полякам требуются высококвалифицированные преподаватели и медработники, которым необходимо подтвердить свой украинский диплом через Минобразования Польши.

Ранее мы писали о том, что в Польше анонсировали введение обязательного обучения детей-беженцев из Украины в местных школах.