История одного хита: самое интересное о песне Last Christmas

Вот уже более 35 лет в обязательный саундтрек новогодних вечеринок всего мира входит хит Last Christmas легендарного дуэта Wham!. Песню множество раз перепевали самые разные артисты, но именно в исполнении автора — Джорджа Майкла — она лучше всего создает то самое настроение Рождества. Выясняем главное о культовом треке.

Задумка

Как родилась идея песни, прессе рассказывал Эндрю Риджли — второй участник дуэта Wham!. По его словам, вдохновение неожиданно пришло к Джорджу Майклу, когда он гостил у своих родителей, — кстати, вместе с Риджли. Музыкант вспоминает:

Мы все вместе пообедали и просто сидели перед телевизором. Как-то незаметно Джордж поднялся наверх в свою комнату. А когда он вернулся, был так взволнован, словно только что нашел клад — собственно, можно сказать, что именно это он и сделал. Мы поднялись к нему в комнату, где в детстве часами записывали пародии на радиопередачи, в комнату, где у него был синтезатор и какое-то оборудование для записи его вспышек вдохновения. Он сыграл вступление и мелодию припева. Это был момент чуда.

Джорджу удалось невероятное — воплотить саму суть Рождества в мелодии. И добавить к этому текст, в котором рассказывалось о любви и предательстве. Это было сделано так мастерски, что он, как часто случалось, смог затронуть этим сердца слушателей.

Запись

Записана песня была задолго до Рождества — в августе 1984 года (как раз между релизами еще двух «золотых» хитов Wham! — Careless Whisper и Freedom). 21-летний Джордж Майкл полностью взял запись трека под свой контроль. В студию он не пустил ни продюсеров, ни представителей звукозаписывающего лейбла, ни даже своего коллегу по дуэту. Вместе с Майклом там находились только звукорежиссер и двое ассистентов. Участники процесса говорят, что студию тогда украсили гирляндами и мишурой — чтобы хоть немного уловить «дух Рождества» в разгар лета. Звукорежиссер Крис Портер вспоминает, что автор песни был буквально одержим тем, чтобы сделать все самостоятельно:

Джордж не владел музыкальными инструментами, но настаивал на том, чтобы играть самому. Процесс был трудоемкий: он в прямом смысле играл на клавишных двумя или тремя пальцами.

Результат трудов Майкла публика смогла оценить в декабре того же года: как раз в разгар праздничного сезона состоялся релиз.

Чарты

Несмотря на гигантскую популярность, сингл так и не достиг первого места национального чарта. В рождественский период 1984 года он конкурировал с другим тематическим хитом: Do They Know It’s Christmas? — эта песня была записана в рамках благотворительного проекта Боба Гелдофа Band Aid. Именно этот трек и возглавил чарты в Рождество — и, кстати, в его записи тоже принимал участие Джордж Майкл.

Сингл Last Christmas занял второе место, а все средства от его продажи также пошли на благотворительность: Wham! направили прибыль в фонд помощи голодающим Эфиопии. В итоге Last Christmas — это самый продаваемый в истории британских чартов трек, не достигший первой строчки. На сегодняшний день продано более 3,7 миллиона копий.

Обвинения в плагиате

Не все знают, что песня Last Christmas однажды стала предметом судебного разбирательства. После выхода сингла на Джорджа Майкла подала в суд компания Dick James Music, владевшая правами на песню Can’t Smile Without You, которую в конце 70-х записали певец Барри Манилоу и группа The Carpenters. Майкла обвинили в том, что его композиция сильно напоминает песню в исполнении Манилоу. Тем не менее спор удалось урегулировать вне суда.

Каверы

Песню Last Christmas за всю ее историю перепевали бесчисленное количество раз: свои версии записывали самые разные исполнители от Гвен Стефани и Тейлор Свифт до безумного Crazy Frog!

Среди отечественных артистов тоже были те, кому захотелось выпустить собственную версию культового хита: в конце 90-х трек с русским текстом записала группа «Стрелки». Если в оригинале текст Last Christmas — больше про отношения, чем про Рождество, то в русскоязычном варианте получилась стопроцентно новогодняя история с «огнями на елках» и «шумным столом».

Несмотря на то что коллектив, по сути, остался где-то в прошлом, песня до сих пор неизменно звучит на российских радиостанциях в праздничный период.

Обновленный клип Last Christmas от Sony

Новыми красками клип Last Christmas группы Wham! в этом году заиграл благодаря студии Sony Music Entertainment, которая выпустила «отремастеренную» версию видео.

Насыщенные цвета, четкое изображение — создается ощущение, что клип был снят совсем недавно, а не 35 лет назад!

Еще несколько фактов о песне Last Christmas

— Клип на песню — первый, где Джордж Майкл появился без бороды. Ранее мы уже выпускали материал о других интересных подробностях этого видео.

— В США песня всегда была менее популярна, чем в Великобритании и других странах. А в горячую сотню американского Billboard вообще впервые попала только в 2016 году — после внезапной смерти Джорджа Майкла.

— Песня послужила вдохновением для создателей фильма «Прошлое Рождество» (Last Christmas) с Эмилией Кларк, соавтором сценария которого выступила Эмма Томпсон. Идея появилась еще при жизни Джорджа Майкла: создатели ленты успели обсудить с ним свою задумку и получить одобрение. В саундтреке ленты — 15 песен, записанных Майклом сольно и в составе Wham!, включая одну композицию, которая ранее никогда нигде не звучала.

— По иронии судьбы Джордж Майкл скончался в Рождество: неудивительно, что название песни Last Christmas фигурировало во многих материалах СМИ о гибели звезды.

