Даша Жукова отдыхает на Сен-Бартсе вместе с «самым богатым человеком в мире» Джеффом Безосом и Лорен Санчез

Джефф Безос, Лорен Санчез и Даша Жукова

Неслучайно остров Сен-Бартс называют островом миллионеров — отдыхать здесь любят очень состоятельные и обеспеченные люди. Впрочем, привлекает он не только богачей, но и многих знаменитостей, встретить которых тут можно довольно часто.

Сейчас на Сен-Бартсе свой отпуск проводят 38-летняя основательница музея «Гараж» Даша Жукова и 55-летний основатель Amazon Джефф Безос со своей 49-летней возлюбленной Лорен Санчес.

Джефф Безос, Лорен Санчез и Даша Жукова

Полетел ли на Карибы вместе с Жуковой ее муж Ставрос Ниархос, неизвестно — на кадрах папарацци Даша запечатлена одна, а в соцсетях она не всегда делится личными снимками.

Отдых на Сен-Бартсе в рождественские и новогодние праздники для Жуковой уже давно стал традицией. Здесь на своей яхте часто собирает гостей бывший муж Жуковой Роман Абрамович, а также на своих роскошных суднах на Сен-Бартс часто приплывают отдохнуть и другие известные бизнесмены.

Судя по образам отдыхающих, они предпочитают активный отдых — Даша, Джефф и Лорен вышли на прогулку в спортивной одежде и обуви. Кстати сказать, Жукова часто «разбавляет» пляжный отдых различными физическими активностями — так, в Хорватии она вместе с друзьями отправилась на велопрогулку по одному из островов.

К слову, Джеффа Безоса, который в этом году развелся со своей женой Маккензи после 25 лет брака, издание Forbes на днях назвало главным миллиардером-неудачником уходящего года. В этом году его состояние уменьшилось на 13 миллиардов долларов. Однако едва ли его это сильно расстраивает — Безос продолжает оставаться самым богатым человеком на планете, ну а кроме того, в его личной жизни все тоже складывается более чем удачно.

По материалам: www.spletnik.ru