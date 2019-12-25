Вокруг света за несколько дней: следим за рождественским полетом Санта-Клауса в прямом эфире

Если с праздничным настроением у вас пока не очень, предлагаем непременно им зарядиться. На официальном сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) можно в прямом эфире наблюдать за полетом Санта-Клауса, который летит по свету на своих санях, запряженных оленями, и развозит подарки детям.

Всего за несколько дней Санта-Клаус пролетит весь земной шар и осчастливит несколько миллиардов детей. На данный момент он уже подарил более семи миллиардов рождественских презентов (эта цифра находится в правом верхнем углу, и она стремительно растет).

Немножко истории: традиция отслеживать путь Санта-Клауса уходит корнями в 1955 год. Тогда по ошибке в одной из газет был опубликован неверный телефонный номер Санты, который оказался горячей линией службы воздушного слежения. После того как в штаб-квартиру ВВС посыпались звонки от маленьких детей, желавших поговорить с Санта-Клаусом, военные решили, что лишить малышей веры в праздник будет неправильно, и быстро придумали для них подходящий ответ. Они сказали, что следят за перемещениями Санты и назвали им координаты его местонахождения. А начиная с 1998 года за полетом Санты с удовольствием наблюдают люди со всего мира в интернете.

По материалам: www.spletnik.ru