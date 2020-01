История одного хита: Happy New Year группы ABBA

Без этой песни не обходится ни один праздничный сезон — и так уже почти 40 лет! Рассказываем все самое интересное о бессмертном творении ABBA, песне Happy New Year.

Идея

Новогодняя композиция знаменитого шведского коллектива вышла на альбоме 1980 года Super Trouper. Пластинка была выпущена в ноябре, и группу сразу обвинили в «спекуляции на праздничной теме». Участница ABBA Анни-Фрид Лингстад высказалась на эту тему так:

Песня была придумана и записана еще перед нашими летними каникулами, а тогда мы даже не знали, когда выйдет альбом.

Действительно, Happy New Year оказалась одной из первых песен, созданных для новой пластинки. Солисты группы Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон работали над ней в самом начале 1980-го. В январе того года музыканты сняли дом на Барбадосе и отправились туда работать над новым материалом.

Поначалу композицию готовили для мюзикла: пока Бьорн и Бенни летели в самолете, у них появилась идея музыкального спектакля на новогоднюю тему.

Мы подумали, что это может быть интересная история — по сюжету несколько героев в одной комнате вспоминают свое прошлое и думают о будущем — что-то в этом духе,

— рассказывал Андерссон.

На курорте солисты случайно встретили Джона Клиза — сценариста и участника знаменитой британской комедийной группы «Монти Пайтон». Музыканты предложили ему совместную работу над мюзиклом, но Клиз этой затеей не проникся. В итоге солисты ABBA от своей идеи о новогодней постановке отказались, но от нее осталась та самая песня, которую они задумали как своеобразное «послание в будущее».

Значение

В тексте Happy New Year самое интересное то, что он не о самом празднике, как можно предположить, если не вникать в суть. Композиция начинается с упоминания о «сером утре» после новогодней вечеринки, когда «все шампанское выпито, фейерверки погасли». Это как раз самое время поздравить друг друга с праздником и подумать, что ждет нас в новом году. И тут все не очень-то оптимистично: авторы в припеве выражают надежду, что мы увидим «мир, где каждый сосед — твой друг», но при этом в куплетах есть, например, такие слова:

Иногда я вижу, как приходит новое смелое поколение, и я вижу, как оно процветает на пепле наших душ. Да, человек наивен, потому что считает, что все будет в порядке. Плетется, словно увязая в глине, и, не зная, что сбился с пути, продолжает идти дальше.

Есть и слова о разочаровании:

Сейчас мне кажется, что все наши прежние мечты умерли, теперь они — не больше, чем просто конфетти на полу.

Ну а заканчивается последний куплет фразой о том, что под занавес десятилетия мы не можем предположить, что ждет нас еще через десять лет и «что там, в конце 1989-го».

Бьорн Ульвеус сказал о смысле песни:

Мне кажется, одна из главных проблем современного западного общества — неуверенность в завтрашнем дне и пессимизм. Happy New Year как раз о том, как важно позитивно смотреть в будущее. Эта песня сама по себе политический манифест.

В общем, Happy New Year от ABBA — это не типичный праздничный гимн про елки, подарки и Санту, и в этом особое обаяние трека. Спустя 40 лет он, кажется, по-прежнему как никогда актуален.

Клип

Видео на песню Happy New Year снял режиссер Лассе Халльстрем: он работал над большей частью клипов группы начиная с самого первого видео — Waterloo. Кстати, ABBA — единственный коллектив, для которого шведский кинематографист, ставший впоследствии трехкратным номинантом «Оскара», создавал клипы.

После всех самых известных роликов ABBA Халльстрем снял целый ряд фильмов, ставших культовыми. Он режиссер лент «Что гложет Гилберта Грейпа», «Правила виноделов», «Шоколад», «Хатико», «Дорогой Джон», «Тихая гавань», «Пряности и страсти» и других.

Что касается клипа Happy New Year, то он частично снимался прямо в квартире Лассе. Как и еще два видео группы — Knowing Me, Knowing You и One Of Us.

Другие версии

Существует версия песни на испанском языке, она называется Felicidad и была выпущена специально для испаноязычных стран. Песня в свое время добралась до топ-5 самых популярных песен Аргентины.

Один из наиболее успешных каверов новогодней композиции был записан к Новому году — 2000 коллективом A-Teens, который перепел многие песни ABBA.

Среди других известных каверов песни Happy New Year — версия финской певицы Тарьи Турунен.

Русский кавер у песни тоже есть, его записала вокалистка кантри-группы «Яблоко» Марина Капуро. Правда, на русский был переведен только первый куплет, остальной текст певица исполнила на английском. Позднее Капуро участвовала в создании музыкального спектакля «ABBAмания», где пела песни легендарного коллектива. Она однажды даже встретилась с Бенни Андерссоном и вручила ему аудиоверсию постановки.

Еще несколько фактов о песне Happy New Year

— Рабочим названием песни было Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day — «Папа, не напивайся на Рождество».

— Песня была выпущена отдельным синглом только через 19 лет после премьеры, и тогда она попала в чарты нескольких стран, включая родину ABBA Швецию. В 2008 году сингл перевыпустили, и он опять побывал в европейских хит-парадах.

— Многие поклонники группы считали, что невеселая песня о Новом годе посвящена расставанию участников ABBA Бьерна и Агнеты: музыканты были женаты в течение восьми лет, но как раз за год до релиза песни развелись, хоть и продолжили работать вместе.

— Именно Агнета Фельтског записала основную вокальную партию в треке, остальные участники группы участвовали в записи бэк-вокала.

По материалам: www.spletnik.ru