История одного кинохита: как появилась песня «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы»

Эльдар Рязанов говорил, что считает композитора Микаэла Таривердиева «одним из главных авторов» фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Еще работая над сценарием, режиссер культовой новогодней комедии задумал большое количество песен, многие — на стихи знаменитых поэтов. Выясняем интересные факты об одной из прозвучавших в ленте Рязанова композиций на музыку Таривердиева — «Я спросил у ясеня».

Автор музыки

Микаэл Таривердиев является автором всех песен из фильма. Хотя изначально план у Рязанова был другой: он собирался привлечь к работе над лентой нескольких композиторов, от каждого из которых планировал получить по одной песне.

Являясь большим поклонником поэзии, Эльдар Александрович отобрал ряд стихотворений — Цветаевой, Евтушенко, Ахмадулиной, Пастернака — и первым делом вместе со сценарием отправил их Таривердиеву.

Микаэл Таривердиев

Композитор вскоре представил режиссеру мелодии, которые написал на эти стихи. И Рязанов решил не обращаться к другим авторам музыки: он нашел именно то, что искал.

Как известно, все песни за героев Андрея Мягкова и Барбары Брыльской исполнили Сергей Никитин и Алла Пугачева, тогда только начинавшая свой путь к славе.

Барбара Брыльска и Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В своих мемуарах Рязанов писал:

Не существовало буквально ни одного человека, который не указывал бы мне на неуместность этих грустных и сложных стихов в легкой, где-то анекдотической, комедийной ткани сценария. Но я-то знал, что хочу сделать картину, где переходы от веселого к печальному, от грустного к смешному будут ее особенностью. А насыщенность песнями придаст рассказу своеобразие… Только один человек безоговорочно поддержал меня — композитор Микаэл Таривердиев. Он сразу же нутром почувствовал мои намерения и стиль будущего фильма.

Эльдар Рязанов

Из восьми вошедших в ленту песен основная часть была написана на стихи хорошо известных авторов. «Я спросил у ясеня» выделялась на этом фоне: авторство текста поначалу приписали даже самому Рязанову. На самом деле стихотворение было написано за несколько десятилетий до выхода фильма поэтом родом из Нальчика — Владимиром Киршоном.

Автор стихов

Владимир Киршон — человек, о котором, возможно, вы ничего не слышали. А в 1930-е годы он был хорошо известен и считался одним из главных идеологов Российской ассоциации пролетарских писателей. Лучшие театры страны, включая МХАТ и Театр имени Вахтангова, ставили «идеологически правильные» пьесы Киршона с жизнеутверждающими названиями: «Рельсы гудят», «Хлеб», «Чудесный сплав» и так далее.

О произведениях Владимира его коллеги отзывались без особого восторга, но он, сочиняя пролетарские пьесы, агитационные песни и прославляя Сталина, добился приличной популярности.

Владимир Киршон

Писатель вообще проявлял социальную активность: выступал с пламенными речами на партийных собраниях, писал доносы на коллег Сталину. К числу «классовых врагов» литератор причислял, например, Михаила Булгакова. Литературных критиков же он обвинял в травле.

Все изменил 37-й год: Владимир Киршон сам стал жертвой системы, которую так вдохновенно восхвалял. Его объявили троцкистом, исключили из Союза писателей. Он был арестован и вскоре расстрелян. Киршону было 35 лет.

Владимир Киршон

Ироническая песня

Киршон не был поэтом, но иногда включал стихотворные строчки в свои пьесы. Песня «Я спросил у ясеня» тоже была написана специально для театральной постановки: в середине 30-х годов Владимир сочинил эти строки для комедии «День рождения», которую поставили в театре Вахтангова.

Мелодию написал композитор Тихон Хренников — тогда еще начинающий и малоизвестный. Уже намного позднее, когда песня получила новую жизнь благодаря фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», Хренников говорил:

Ноты этой песенки у меня не сохранились. Может, где-то в архиве Вахтанговского театра они есть? У меня было повеселей, чем у Таривердиева. Там это была ироническая песня…

Говорят, Эльдар Рязанов давно хотел включить эту песню в какой-нибудь из своих фильмов. Он поручил Таривердиеву написать новую музыку.

Барбара Брыльска и Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Интересно, что в историю писатель Владимир Киршон вошел именно как автор текста песни «Я спросил у ясеня», и если бы Рязанов не проникся стихотворением, вероятно, имя драматурга вообще забылось бы.

Другие версии

В разные годы мы слышали песню в исполнении нескольких артистов: Сергея Безрукова, звезды «Евровидения» Александра Рыбака, участника проекта «Голос» Кайрата Примбердиева. Один из самых неожиданных каверов получился у исполнителя песен про «маленькую лошадку» и «три матерных слова» Найка Борзова.

По материалам: www.spletnik.ru