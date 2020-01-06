Елена Перминова выходит замуж за Александра Лебедева спустя 15 лет отношений

Елена Перминова и Александр Лебедев

На днях о помолвке объявила Наталья Водянова и Антуан Арно, а вчера стало известно еще об одном радостном событии. 33-летняя Елена Перминова выходит замуж за 60-летнего Александра Лебедева. Модель опубликовала в Instagram романтичный снимк, на котором она позирует вместе с возлюбленным на балконе отеля.

Спасибо, мой любимый, за исполнение моего давнего желания,

— подписала фото Елена, сопроводив свое сообщение эмодзи в виде обручального кольца.

Судя по всему, предложение руки и сердца миллиардер сделал возлюбленной во время отдыха в Абу-Даби.

Напомним, Елена Перминова и Александр Лебедев вместе уже около 15 лет. Пара воспитывает троих детей: 11-летнего Никиту, восьмилетнего Егора и шестилетнюю Арину. У Александра Лебедева еще есть 39-летний сын Евгений от первого брака, который живет в Лондоне.

Первым новостью поделился блогер yuliyayult.

По материалам: www.spletnik.ru