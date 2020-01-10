Александр и Анжелика Ревва сыграли свадьбу в четвертый раз

Александр и Анжелика Ревва с дочерьми Амели и Алисой

45-летний Александр Ревва и его супруга Анжелика поженились в 2007 году и живут душа в душу уже больше 12 лет, воспитывая в браке двух дочерей, Алису и Амели. Официальная свадьба была у пары лишь однажды, однако Александр и Анжелика уже много лет поддерживают добрую традицию, согласно которой обмениваются клятвами повторно.

На новогодние праздники звездное семейство улетело отдыхать на Мальдивы. Как раз там, прямо на берегу океана, супруги в очередной раз дали провели свадебную церемонию.

Александр и Анжелика Ревва с дочерьми Алисой и Амели Александр и Анжелика Ревва

Церемония состоялась в Рождество на закате дня. Торжество прошло в тихом семейном кругу — на нем присутствовали сами супруги и их дочери, все семейство было одето в белоснежные наряды. За четвертой свадьбой Александра и Анжелики, помимо детей, наблюдали сотрудники отеля и фотограф.

Я стала твоей женой… уже в четвертый раз,

— поделилась впечатлениями Анжелика в инстаграме.

Александр и Анжелика Ревва с дочерьми Алисой и Амели Алиса и Амели Ревва

Александр Ревва также рассказал о церемонии — он опубликовал видео, снятое в этот день, которое сопроводил строчкой из собственной песни «Она решила сдаться»:

Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться.

Кстати, судя по фотографиям в инстаграме Александра и Анжелики, их отдых проходит в максимально расслабленном режиме: они загорают на пляже, наслаждаются видами, купаются в теплом океане и играют с детьми. В то же время даже в отпуске пара не забывает о спорте и регулярно посещает тренажерный зал.

Анжелика и Александр Ревва

Напомним, Александр и Анжелика познакомились в одном из ночных клубов в 2005 году. Долгое время пара поддерживала отношения на расстоянии — на тот момент Анжелика жила в Краснодаре, а Ревва уже переехал в Москву. Через какое-то время влюбленные решили жить вместе, но поженились они только в 2007 году, когда Анжелика узнала о первой беременности. В том же году на свет появилась их старшая дочь Алиса, а еще через шесть лет родилась младшая Амели.

Александр и Анжелика Ревва с дочерьми Алисой и Амели

По материалам: www.spletnik.ru