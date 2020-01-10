Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле вместе с мамой, мужем, сыном и друзьями

Ксения Собчак, Светлана Меткина и Яна Расковалова

На новогодние праздники 38-летняя телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном Платоном от Максима Виторгана, мамой Людмилой Нарусовой, 44-летним мужем Константином Богомоловым и его девятилетней дочерью Аней отправилась на знаменитый французский горнолыжный курорт Куршевель. Там супруги покоряют горы, не отстают от них и дети — лыжи быстро освоил и трехлетний Платон.

Мой герой! На третий день ездит сам и тормозит,

— с гордостью рассказала Собчак про сына.

Ксения Собчак Ксения Собчак и Константин Богомолов Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон Дочь Константина Богомолова Анна (слева)

Почему Собчак предпочла Куршевель другим курортам, она вчера рассказала в инстаграме, вспомнив, что приезжала сюда еще будучи студенткой.

Первый раз я приехала в Курш в далеком 98 году, еще из Питера. Жили в дешевом отеле на самом низком уровне с двоюродной сестрой и компанией безумных сноубордистов. Они и поставили на доску. С тех пор каждый год я ездила в горы, обьездила кучу мест, но Курш по-прежнему лучшее место на Земле. Последние несколько лет я сюда не ездила по определенным причинам,а вот вернулась — и абсолютное счастье! Да, контингент меняется, все больше бизнесменов из нефтеуганска и сургута, давно нет чиновников (после кейса «директор ФСО генерал Муров в Манжуаре», а за соцгруппу «олигархи» отвечают буквально несколько оставшихся в строю человек. Просто одни люди замечают тут «пафос» и «безумные цены», а другие (мы) лучшие горные трассы и лучшие гостиницы с важной опцией «ski-out» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. — Прим. ред.),

— написала Собчак.

Рассказала она честно и о минусах, которые есть в Куршевеле, и единственный недостаток, по мнению Собчак, тут — это грипп, который «отнимает стабильно два дня катания, но и пару кг».

При этом Ксения, судя по всему, не прочь попробовать покататься и на других курортах, поэтому задала подписчикам вопрос, куда, кроме Куршевеля, еще можно съездить, но так, чтобы и трассы были длиннее, и мишленовские рестораны располагались прямо в горах.

Вместе с Собчак в Куршевеле сейчас отдыхают и ее подруги: Светлана Меткина, устроившая там вечеринку по случаю своего дня рождения, и Яна Расковалова.

Ксения Собчак, Светлана Меткина и Яна Расковалова

Собчак, правда, хоть и повеселилась в компании друзей, отметила, что настоящим удовольствием для нее стал именно отдых с детьми.

С ужасом могу сообщить, что детский отдых — это кайф!

— заявила она.

По материалам: www.spletnik.ru