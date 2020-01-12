«Если третьи лица не вмешаются, все будет прекрасно»: Пелагея впервые прокомментировала развод

Иван Телегин и Пелагея

В конце декабря 33-летняя певица Пелагея объявила о расставании с 27-летним мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. На днях звезда дала первый комментарий по этому поводу, назвав развод «нерадостной историей».

Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Слова мы оба умеем держать. Самое главное, что у нас есть — это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно,

— рассказала Пелагея в интервью для программы «PROновости» на телеканале Ю.

Также стало известно, что двухлетняя Таисия после расторжения брака будет жить с мамой. Инсайдеры говорят, что Телегин оставит дом, в котором они жили всей семьей, бывшей возлюбленной и ребенку. Кроме того, спортсмен планирует в полной мере обеспечивать дочь.

Насчет развода он не переживает: все имущественные вопросы решены, развод проходит без претензий и битвы адвокатов,

— сообщил журналистам источник.

По слухам, союз распался из-за измены хоккеиста. В сети появилось фото, на котором Иван обнимает владелицу одной из московских турфирм Марию Гончар. Они вместе посетили премьеру спектакля Crave и вели себя как пара.

По материалам: www.spletnik.ru