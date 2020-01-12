«Если третьи лица не вмешаются, все будет прекрасно»: Пелагея впервые прокомментировала развод

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Если третьи лица не вмешаются, все будет прекрасно": Пелагея впервые прокомментировала развод

Иван Телегин и Пелагея

В конце декабря 33-летняя певица Пелагея объявила о расставании с 27-летним мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. На днях звезда дала первый комментарий по этому поводу, назвав развод «нерадостной историей».

Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что все пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Слова мы оба умеем держать. Самое главное, что у нас есть — это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Поэтому, если третьи лица никакие не вмешаются, то все будет прекрасно, 

Читайте также:  Грабил квартиры: в Одессе задержали 28-летнего вооруженного вора-иностранца (ФОТО)

— рассказала Пелагея в интервью для программы «PROновости» на телеканале Ю.

"Если третьи лица не вмешаются, все будет прекрасно": Пелагея впервые прокомментировала развод

Также стало известно, что двухлетняя Таисия после расторжения брака будет жить с мамой. Инсайдеры говорят, что Телегин оставит дом, в котором они жили всей семьей, бывшей возлюбленной и ребенку. Кроме того, спортсмен планирует в полной мере обеспечивать дочь.

"Если третьи лица не вмешаются, все будет прекрасно": Пелагея впервые прокомментировала развод

Насчет развода он не переживает: все имущественные вопросы решены, развод проходит без претензий и битвы адвокатов,

Читайте также:  Джастин Бибер о первом Дне благодарения с Хейли Болдуин и родственниками: "Отношения трудны"

— сообщил журналистам источник.

"Если третьи лица не вмешаются, все будет прекрасно": Пелагея впервые прокомментировала развод

По слухам, союз распался из-за измены хоккеиста. В сети появилось фото, на котором Иван обнимает владелицу одной из московских турфирм Марию Гончар. Они вместе посетили премьеру спектакля Crave и вели себя как пара.

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

Шопинг, солнце и улыбки: Мила Кунис провела день с дочкой в Западном Голливуде

Игорь Кнышевский

Лучшие подарки детям ко Дню святого Николая

Игорь Кнышевский

Экс-участник «The Beatles» выпустил книгу для детей

Юлия Нагорная

Добавить комментарий