Руководитель пресс-центра Сил обороны юга в эфире национального телемарафона сообщила, что детали инцидента с расстрелом пленных бойцов ВСУ в районе Крынок устанавливаются, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, сложно идентифицировать людей по видео расстрела военнопленных, поэтому в Силах обороны вместе с правоохранительными органами уточняют подробности ситуации.

Спикер ОК «Юг» напомнила, что случаи расстрела украинских пленных воинов ранее фиксировались и на других участках фронта. Все эти инциденты документируются и станут основой для дальнейшего уголовного производства.

Пресс-секретарь объяснила, что россияне намеренно сделали публичным инцидент расстрела украинских военных в районе Крынок, так как армия Путина не имеет успехов на этом направлении, продолжая безрезультатные штурмы.

Ранее Гуменюк рассказала о новой тактике «второй армии мира» в районе Крынок.