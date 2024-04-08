В аналитическом материале ISW отмечается, что российские оккупационные силы ускорили темпы наступления вдоль всей линии фронта. Американские эксперты обратили внимание на то, что 4 апреля ВС РФ провели механизированную атаку ротного уровня в направлении Часового Яра Бахмутского района Донецкой области, информирует «НБН».

Аналитики отметили, что ее результаты свидетельствуют о том, что захватчики успешно компенсируют вероятное увеличение потерь личного состава и техники.

В отчете отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский и представители командования армии Украины заявили о том, что задержки западной помощи вынудили защитников уступить врагу инициативу на фронте. Эта проблема мешает ВСУ планировать оборону или успешное контрнаступление. Эксперты считают, что задержки поставок от союзников заставляют военнослужащих Украины накапливать материальные средства.

Кроме того, из-за затяжных дебатов в США относительно продолжения поддержки Киева ВСУ придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения военного потенциала войск государства-террориста либо планирования будущего контрнаступления.

Ранее в ISW указали на признаки подготовки страны-агрессора к долговременной конфронтации с Североатлантическим Альянсом.