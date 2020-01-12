Принц Гарри встретится с королевой Елизаветой II, чтобы обсудить их с Меган Маркл будущее

Меган Маркл и принц Гарри

Согласно сообщениям британской прессы, в понедельник, 13 января, королева Елизавета II проведет семейное совещание в Сандрингемском дворце. Оно будет посвящено решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить полномочия старших членов королевской семьи.

Королева Елизавета и принц Гарри с Меган Маркл

Кроме того, на встрече также будут присутствовать принц Чарльз и принц Уильям. По слухам, Меган Маркл ради встречи должна была приехать из Канады, однако, похоже, что герцогиня Сассекская все-таки не вернется к этому времени из поездки.

Напомним, восьмого января принц Гарри и Меган Маркл неожиданно сообщили в Instagram о желании отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Супруги заявили, что создадут собственную благотворительную организацию и будут жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке. Правда, официальный представитель Букингемского дворца посвешил сообщить журналистам, что окончательное решение по поводу планов пары жить самостоятельно пока не принято.

Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекскими только начались. Их решение повлечет за собой сложные проблемы, проработка которых займет время,

— сообщил он.

Хотя неясно, каковы будут следующие шаги Меган и Гарри, похоже, что все постепенно становится на свои места. В субботу стало известно, что бывшая актриса подписала контракт с Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Средства, заработанные Маркл от сотрудничества с Disney, направят благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), занимающейся защитой животных от браконьеров.

По материалам: www.spletnik.ru