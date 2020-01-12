Шопинг и романтичные фотографии: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают во Франции

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

82-летний Андрей Кончаловский и 46-летняя Юлия Высоцкая новогодние каникулы провели Дубае, а на днях отправились во Францию. Сегодня актриса опубликовала в микроблоге романтический снимок со своим супругом, сделанный в одном из бутиков в Дижоне.

Если задуман #shopping #страшнаясила главное — найти #кафе рядом (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала звезда.

На снимке Юлия и Андрей мило сидят, прислонившись друг к другу, и улыбаются. Пару дней назад она запостила фото, на котором запечатлена с любимым во время занятия скандинавской ходьбой.

Дождик, дождик Кап кап кап… Мокрые дорожки! Все равно пойдем гулять!)) Палки взяли? Лыжи забыли!

— подписала пост актриса.

Однако наибольший ажиотаж вызвал кадр, опубликованный в сторис. На нем Высоцкая позирует в белоснежном платье-тунике, а Андрей Сергеевич — в белой рубашке и коротких шортах с цветочным принтом.

По материалам: www.spletnik.ru