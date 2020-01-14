Эмбер Херд встречается с девушкой-кинооператором, которая борется с раком

Эмбер Херд/Бьянка Бути

Последнее время имя 33-летней Эмбер Херд появлялось в прессе в основном в связи с новостями о судебных разбирательствах с ее бывшим мужем, 56-летним Джонни Деппом. Но теперь у публики появился повод обсуждать актрису и по другому поводу, ведь, похоже, у Эмбер новый роман!

Эмбер Херд

На днях папарацци застали ее на улицах Палм-Спрингс в компании 38-летней Бьянки Бути, которая работает кинооператором. Вместе они вышли из отеля Colony Palms Hotel и совершенно не смущались в проявлении нежных чувств друг к другу и нежно целовались.

Романтическое увлечение и поддержка Эмбер наверняка придадут Бьянке сил в ее борьбе с онкологическим заболеванием. Дело в том, что Бути уже несколько лет борется с раком груди. Кинематографистка уже проходила лечение, но, увы, болезнь вернулась — в прошлом году ей был поставлен повторный диагноз. Впервые заболевание было обнаружено в 2015 году, когда Бьянке было 34 года.

Бьянка Бути

О ходе лечения она подробно рассказывает в своем инстаграме, а друзья Бути создали страницу на сайте Go Fund Me, чтобы собрать денег на оплату всех процедур.

Я была просто опустошена. В моей правой груди появилась новая опухоль почти через три года после того, как мне сказали, что я освободилась от рака. Узнать про этот диагноз во второй раз страшнее, чем в первый, — делилась Бьянка с подписчиками.

В первый раз Бути прошла традиционное лечение с химиотерапией. Теперь же она решила попробовать альтернативные методы лечения. По ее признанию, самым действенным лечением она считает то, в которое человек верит.

Теперь Бьянка является пациенткой Центра новой медицины в Ирвине, который находится примерно в 40 милях от Лос-Анджелеса. Ее альтернативный план лечения включает в себя прием высоких доз витамина С, передовую процедуру, называемую криоаблацией (во время нее опухоль фактически замораживают), физические упражнения, оксигенотерапию, иглоукалывание и другое.

Свой новый роман сама Эмбер пока никак не прокомментировала и не спешит делиться совместными снимками с новой девушкой в своем блоге. Напомним, в 2010 году актриса призналась в своей бисексуальности. До этого Херд также встречалась с художницей Тасей Ван Ри: роман завязался в 2008 году, но в 2012-м пара распалась, однако несколько лет спустя они снова были замечены вместе, но наладить отношения им так и не удалось — все закончилось очередным расставанием.

Хотя Эмбер увлекается самыми разными людьми, у всех ее возлюбленных есть одна общая черта, ведь сходства в стиле не заметить невозможно: все явно любят головные уборы! Ну что же, в делах любовных у Эмбер, кажется, все дело в шляпе!

Бьянка Бути Тася Ван Ри Джонни Депп Илон Маск с братом

По материалам: www.spletnik.ru