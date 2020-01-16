Михаил Мишустин назначен на пост премьер-министра России

Михаил Мишустин

Вчера 54-летний премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство Российской Федерации в полном составе уходит в отставку. Такой решение было принято после послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. В нем Путин выступил с предложением внести изменения в Конституцию Российской Федерации. Вчера же Путин встретился с Медведевым и подписал указ «Об отставке правительства», а также поблагодарил министров за проделанную работу.

Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме,— сказал Путин.

Несколькими часами позже он провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил его кандидатуру на пост премьер-министра. Тот ответил согласием, и глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственную Думу.

Михаил Мишустин

Сегодня Госдума утвердила Михаила Мишустина на должности премьер-министра Российской Федерации. Свои голоса за него отдали представители партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Депутаты от КПРФ воздержались.

Михаил Мишустин с 2010 года возглавляет Федеральную налоговую службу. По образованию он — инженер-системотехник. В своей сегодняшней речи он обозначил главные задачи кабинета министров, который он теперь возглавит. Он заявил, что на первом месте у него будет забота о семьях и детях, повышение качества управления, благосостояния граждан, ситуации в предпринимательстве, а также другие задачи.

По материалам: www.spletnik.ru