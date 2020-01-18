Даша Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу в Швейцарии

Ставрос Ниархос и Даша Жукова

На швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц отгремела пышная свадебная церемония. Хозяевами грандиозного торжества стали 38-летняя Даша Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос. Пара тайно расписалась еще осенью прошлого года, а теперь собрала всех своих близких людей на большую вечеринку по этому случаю.

Первая фотография молодоженов уже появилась в сети: невеста позирует элегантном свадебном платье.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Перед тем как приступить к самому торжеству, Даша и Ставрос отправились в ратушу города Санкт-Мориц, где уже во второй раз пообещали друг другу быть вместе «в горе и в радости». После этого символического жеста пара отправились в пятизвездочный отель Kulm, принаджелащей семье Ставроса.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Именно в этой гостинице остановились сами молодожены и их гости — в ней же была устроена свадебная вечеринка, на которую было приглашено около 500 гостей. Тосты за молодых весь этот вечер поднимали Кейт Хадсон, Орландо Блум, Карли Клосс, принцесса Беатрис с женихом, Вито Шнабель, Лапо Элканн и другие знаменитости.

Пышное торжество проходило не только в стенах отеля, но и за его пределами. Так, на снежных склонах рядом с трамплинами было установлено несколько больших обогреваемых шатров. В них гости также могли оценить блюда высокой кухни, выпить за счастье молодоженов, а также выйти на танцпол. Кстати, за музыкальное сопровождение в этот вечер отвечал британский диджей Марк Ронсон. Свадебная вечеринка завершилась далеко за полночь и, по словам очевидцев, была по-настоящему масштабной.

Отель, где прошла свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

Напомним, что Даша Жукова и Ставрос Ниархос начали встречаться после долгих лет дружбы. Основательница музея «Гараж» и греческий миллиардер взглянули на друг друга по-новому после того, как оба пережили расставания: Даша развелась с Романом Абрамовичем, а Ставрос разошелся с моделью Джессикой Харт. Летом 2019 года в прессе появились слухи о том, что звездная пара помолвлена, а в октябре стало известно, что они тайно поженились в Париже.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

По материалам: www.spletnik.ru