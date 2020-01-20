Ирина Шейк замечена с дочерью Леей в Нью-Йорке

Ирина Шейк

34-летняя Ирина Шейк гуляет с двухлетней дочерью Леей в любую погоду. В Нью-Йорке, где российская супермодель живет с ребенком, похолодало, и Шейк вышла на улицу с коляской, укутав сидевшую в ней дочь теплым одеялом.

Когда Ирины нет в городе, за Леей присматривает отец, 45-летний Брэдли Купер. За каждым его шагом пресса теперь следит с особым пристрастием: журналисты предполагают, что рядом с актером появилась новая спутница. В начале месяца на торжественном завтраке Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз он, по словам очевидцев, флиртовал со своей коллегой, 31-летней Аной де Армас, которая играет «девушку Бонда» в новом фильме популярной кинофраншизы «Не время умирать» (No Time To Die).

Ирина Шейк с дочерью Леей

Однако не стоит думать, что это была первая встреча Аны и Брэдли. Несколько лет назад актеры снимались вместе в фильме «Парни со стволами» (War Dogs).

После расставания Купера и Шейк летом 2019 года, пресса приписывала ему роман с певицей Леди Гагой, но та опровергла информацию. Ирина после разрыва с ним не спешила устраивать личную жизнь. Родители Леи по-прежнему делят свое время между ней и работой.

Ирина Шейк

Лея де Сьен Шейк Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер

По материалам: www.spletnik.ru