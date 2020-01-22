Кейт Миддлтон посетила детский центр в Кардиффе

Кейт Миддлтон

Вчера 38-летняя Кейт Миддлтон объявила о запуске нового проекта под названием #5BigQuestions, в рамках которого каждый житель Великобритании сможет поделиться своими идеями о принципах воспитания подрастающего поколения. Чтобы представить свою новую инициативу, герцогиня Кембриджская отправилась в 24-часовой тур по стране.

Сегодняшнее утро Кейт начала с визита в детский сад London Early Years Foundation в Саутуорке. Там она встретилась с воспитанниками центра и их родителями, обсудила с ними важные вопросы, связанные с питанием в дошкольных учреждениях, а также помогла сотрудникам подать детям завтрак.

Кейт Миддлтон

После этого супруга принца Уильяма отправилась в Детский центр Эли и Карео в Кардиффе, в котором обучаются дети с особенностями развития. Кейт Миддлтон пообщалась с малышами и узнала, какую поддержку от центра получают их родители.

На мероприятиях в рамках 24-часового тура Кейт появилась в длинном коричневом пальто, черной водолазке и плиссированной юбке с леопардовым принтом. Женственный образ герцогини дополнили черные замшевые сапоги на каблуке.

Известно, что новый проект Кейт Миддлтон #5BigQuestions направлен на прочные изменения в воспитании следующего поколения. Эта тема вызывает у герцогини особенный отклик, ведь она сама является трижды мамой и заинтересована в обеспечении счастливого будущего своих детей.

Как родитель я знаю, как сильно мы дорожим здоровьем и счастьем наших детей. Я хочу услышать о ключевых проблемах, затрагивающих наши семьи и общественность, чтобы сосредоточиться на том, где это больше всего необходимо. Моя цель — обеспечить устойчивые перемены для будущего поколения,

— ранее рассказала Миддлтон о своей новой инициативе.

Напомним, что в начале следующей недели у Кейт Миддлтон и принца Уильяма запланировано еще одно официальное мероприятие — 27 января пара примет участие в торжественной церемонии по случаю Дня памяти жертв Холокоста в Вестминстере.

По материалам: www.spletnik.ru