Нино Нинидзе и Максим Виторган развеяли слухи о расставании

Нино Нинидзе и Максим Виторган

На этой неделе сетевые российские СМИ распространили новость о расставании 47-летнего Максима Виторгана и 28-летней Нино Нинидзе. Пара не прокомментировала сообщения о переменах в личной жизни, но вышла в свет вместе, что стало основанием думать о беспочвенности слухов.

Актеры посетили открытие программы кинопоказов «Хроники Катастрофы», которое прошло в большом зале Новой Третьяковки. Событие было организовано в рамках «Недели Памяти» — ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий, которые проходят в России по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и 75-летней годовщины освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. Нино Нинидзе и Максим Виторган

О романе Виторгана и Нинидзе стало известно летом прошлого года. Тогда Максим и Нино вместе посетили спектакль «Земля Нод» на фестивале «Вдохновение». В августе Виторган впервые опубликовал фото с новой возлюбленной из Греции, где они отдыхали вместе со своими детьми от бывших супругов: Платоном и Александром.

Тем временем бывшая жена Виторгана, 38-летняя Ксения Собчак, сейчас вместе с сыном и подругами отдыхает на Мальдивах.

По материалам: www.spletnik.ru