Тина Кунаки и Венсан Кассель проводят время на пляже Рио-де-Жанейро

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Продолжаются бразильские каникулы 22-летней Тины Кунаки и 53-летнего Венсана Касселя. Пока в Европе правит бал зима, французский актер наслаждается летом в Бразилии. Южноамериканскую страну он сделал своим вторым домом, купив там недвижимость. Жена Венсана опубликовала в инстаграме свежее селфи с мужем, а папарацци подтвердили точное нахождение пары.

Фотографы подловили итальянскую модель на пляже Рио-де-Жанейро в компании друзей. Тина купалась, загорала и не обращала внимания на объективы, направленные в ее сторону. Кунаки сделала временную татуировку в виде скорпиона на ягодице, подчеркнув ее открытым бикини.

Тина Кунаки

Новый год и католическое Рождество Кассель и Кунаки встретили в Рио-де-Жанейро. Вероятно, вместе с ними в Бразилии находится и их восьмимесячная дочь Амазони. Родители не показывают ее в соцсетях и вообще скрывают от камер. Лишь пару раз папарацци удалось сфотографировать девочку — на руках у родителей.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

По материалам: www.spletnik.ru