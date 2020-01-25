Алла Пугачева праздует китайский Новый год с друзьями

Алла Пугачева с Александром Буйновым

Сегодня отмечают один из самых ярких праздников в Восточной Азии — Новый год, который выпадает на 25 января по лунному календарю. Китайский Новый год решила отпраздновать и 70-летняя Алла Пугачева. Артистка вместе с друзьями сходила в один из московских ресторанов.

Звезда опубликовала в инстаграме фотографию, на которой позирует за столиком вместе с Александром Буйновым.

Гуляем с друзьями по Китайски. С Новым годом!

— подписала Алла Борисовна кадр.

Для своего выхода исполнительница выбрала рубашку и замшевую куртку болотного оттенка. Пока звезда проводит время в столице, ее супруг Максим Галкин путешествует по Новой Зеландии.

Как предположили фанаты юмориста, он отправился в эту страну на гастроли. Как известно, в прошлом году у телеведущего был большой концертный тур по городам России, а сейчас он, возможно, решил порадовать зарубежную публику. Впрочем, может Максим просто уехал в отпуск.

Алла Пугачева и телеведущий Антон Зорькин

По материалам: www.spletnik.ru