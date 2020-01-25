Сбежали из дворца: монархи, отказавшиеся во имя любви от королевских обязанностей, титула и наследства

Решение о сложении с себя королевских полномочий, принятое 38-летней Меган Маркл и 35-летним принцем Гарри, остается новостью номер один в Великобритании. Впрочем, вышла она и за пределы Соединенного Королевства — обсуждают ее, без преувеличения, во всем мире. Однако случай, когда член королевской семьи отказывается от своих обязанностей, лишается титула и наследства, далеко не единственный в истории. Рассказываем, кто еще из монархов делал выбор в пользу любви.

Принц Филипп

Для королевы Елизаветы II новость, что ее любимый внук принц Гарри между служением Родине и любовью выбрал второе, стала настоящим шоком. Однако много лет назад она и сама оказалась в похожей ситуации, только выбирать пришлось не ей, а ее теперь уже супругу принцу Филиппу, который был сыном принца Андрея и внуком короля Греции Георга I.

С рождения Филипп носил титул Греческого и Датского принца. Но, женившись на тогда еще принцессе Елизавете, он от титула отказался, а также перешел из православия в англиканство. Через несколько лет после того как Елизавета взошла на престол, Филипп получил титул принца Эдинбургского. Конечно, жизнью простого обывателя он после этого не зажил, однако на греческий и датский престолы претендовать больше не мог.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Король Эдуард VIII

В 1936 году король Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов и император Индии Эдуард VIII объявил о своем желании жениться на американке Уоллис Симпсон. Однако против этого брака выступали Англиканская церковь (так как возлюбленная Уоллис уже была дважды разведена) и правительство Великобритании. Тогда он и отрекся от престола. После этого на трон взошел его брат Альберт, принявший имя Георга VI. В браке Эдуард и Уоллис прожили до его смерти, наступившей в 1972 году.

Это был первый случай в истории Великобритании, когда глава королевства добровольно отказался от престола.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

Принцесса Аяко

От королевского статуса отказалась и японская принцесса Аяко, двоюродная племянница бывшего императора Японии Акихито. Ее избранником стал Кей Мория, сотрудник судоходной компании, который сделал ей предложение руки и сердца. Японские законы же гласят, что члены королевской семьи могут вступать в брак с простыми людьми лишь в том случае, если не будут больше претендовать на престол.

Решение Аяко наверняка далось легко: во-первых, замуж она выходила по любви, а во-вторых, императорский трон ей вряд ли светил — в очереди она была далеко не первой. Осенью прошлого года Кей и Аяко впервые стали родителями — у пары родился сын.

Кей Мория и принцесса Аяко

Принцесса Мако

Еще одной японской королевской особой, которая решила отказаться от титула в пользу любви, стала старшая внучка императора принцесса Мако. Она собиралась замуж за своего однокурсника Кея Комуро, который никакого отношения к монархам не имел. Свадьба пары, правда, пока так и не состоялась — ее перенесли на два года. Сами влюбленные сказали, что они для столь ответственного шага пока не созрели. Так что у принцессы Мако еще есть время сделать выбор и решить, что для нее важнее: любовь или императорский трон и королевские привилегии.

Кей Комуро и принцесса Мако

Принцесса Норико

В 2014 году дочь покойного принца Такамадо, двоюродного брата бывшего императора Японии Акихито, и принцессы Хисако Такамадо принцесса Норико вышла замуж за священника Кунимару Сенге. С тех пор она перестала претендовать на престол, утратила титул принцессы и стала называться госпожой Норико Сенге.

Кунимару Сенге и принцесса Норико

Принцесса Убол Ратана

Убол Ратана, дочь бывших короля Таиланда Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит, в 21 год вышла замуж за американца Питера Лэдда Дженсена и, соответственно, отказалась от своего титула. В браке супруги, у которых родилось трое детей, прожили 26 лет. Через несколько лет после развода она вернулась в Таиланд из США и стала принимать активное участие в королевских мероприятиях, в большинстве своем благотворительного характера.

Принцесса Убол Ратана

Король Мухаммад V

В начале прошлого года СМИ облетела новость о свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной. Ради этого брака на жертвы пошли они оба: Оксана приняла ислам и сменила имя, став Риханой, а ее возлюбленный отрекся от престола. Через несколько месяцев после свадьбы у супругов родился сын, а потом что-то пошло не так: в прессе появились новости о разводе пары, которые скоро нашли подтверждение.

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Развод пары получился скандальным. Воеводина оказалась в сложном финансовом положении, из-за чего была вынуждена продать обручальное кольцо, и подала на бывшего мужа в суд, чтобы заставить его признать отцовство (замуж она выходила, будучи уже беременной) и начать платить алименты.

В итоге Мухаммад предложил бывшей жене следующее: он создает для сына трастовый фонд, на счет которого положит 16 миллионов долларов, но общаться с ребенком не будет. При этом воспитываться мальчик, по его условиям, должен будет в соответствии с исламскими традициями.

Воеводина такие условия сделки считает неприемлемыми и продолжает настаивать на тесте ДНК, проходить который ее бывший муж отказывается.

Оксана Воеводина с сыном Леоном

Великий князь Константин Павлович Романов

В российской истории тоже были случаи отречения от престола. Константин Романов был сыном Павла I и Марии Федоровны. Он стоял вторым в очереди на престол после своего брата Александра Павловича.

Константин Романов был женат дважды. Его первой супругой стала великая княгиня Анна Федоровна, но из-за его пылкого и грубого нрава этот брак распался. Второй раз сын Павла I женился на графине Жанетте Грудзинской. Этот брак стал морганатическим, то есть таким, при котором один из супругов, более низкого положения, не получает такое же высокое социальное положение, как у второго. Константин Романов отрекся от престола. Впрочем, царствовать он и не хотел (хотя скорее боялся быть убитым заговорщиками, как и его отец), так что женитьба стала для него удобным предлогом, чтобы отказаться от трона.

Константин Павлович Романов Жанетта Грудзинская

Великий князь Михаил Романов

Михаил Романов, один из сыновей Александра III и брат Николая II, отрекся от престола не по своей воле. В 1907 году, когда Российской империей уже много лет правил Николай II, Михаил стал встречаться с женой своего подчиненного Натальей Сергеевной Шереметьевской. Через три года у них родился сын, а затем они тайно поженились. Узнав об этом, император пришел в ярость, лишил брата всех должностей и запретил ему возвращаться в Россию (вместе с семьей Михаил жил в Европе).

Когда началась Первая мировая война, Михаил написал письмо своему брату и попросил у него разрешения вернуться на родину и служить в армии. К тому времени гнев Николая II улегся, и он дал брату свое добро. Братья помирились, жене и сыну Михаила Романова Николай II дал титулы графов Брасовых.

Наталья Шереметьевская и Михаил Романов

Принц Фризо Оранско-Нассауский

Сын бывшей королевы Нидерландов Беатрикс и ее мужа Клауса фон Амсберга принц Фризо Оранско-Нассауский, который был вторым в очереди на престол после своего старшего брата, лишился королевского титула принца Нидерландов в 2004 году, когда женился на предпринимательнице Мейбл Виссе-Смит.

Правительство страны отказалось запрашивать разрешение на этот брак, а все из-за связи невесты с известным голландским наркоторговцем Клаасом Брейнсмой. После свадьбы супруги получили титулы графа и графини Оранско-Нассауских, а Фризо сохранил титулы принца Оранско-Нассауского и Его Королевского Высочества.

В браке супруги, у которых родилось две дочери, прожили всего девять лет: в 2012 году Фризо Оранско-Нассауский попал под лавину на горнолыжном курорте и, проведя в коме несколько месяцев, умер из-за осложнений, возникших вследствие повреждения головного мозга.

Мейбл Виссе-Смит и принц Фризо Оранско-Нассауский

Король Кароль II

Сын короля Румынии Фердинанда Кароль II был известен своим разгульным образом жизни. Сначала он женился на простолюдинке, которая родила ему сына (мальчик не был признан членом королевской семьи). Затем Кароль II сочетался браком с принцессой Еленой Греческой, которая тоже подарила ему наследника — сына Михая. Однако любвеобильность привела его к тому, что в 1925 году он бежал из страны со своей любовницей — дочерью аптекаря Магдой Лупеску, за что лишился права претендовать на престол. Лишь в 1930 году, через три года после смерти своего отца, он вернулся на родину и, сместив с престола своего сына, все же взошел на престол. Официально свои отношения Кароль II и Магда оформили лишь в 1947 году и прожили в браке вплоть до смерти короля.

Кароль II и Магда Лупеску

Луи Люксембургский

Избранницей сына бывшего герцога Люксембургского Анри — Луи Люксембургского стала дочь кровельщика Тесси Антони, которая отправилась на добровольную службу в армию и была сержантом. Познакомился Луи с ней в Косово во время посещения люксембургской армии. В 2006 году влюбленные обвенчались, после чего Луи лишился права на престол. Однако титул он за собой сохранил. В браке у пары родилось двое сыновей, которым их дед в 2009 году присвоил титулы принцев Нассау, а их матери — принцессы Люксембургской и принцессы Нассау. В 2017 году супруги развелись.

Тесси Антони и Луи Люксембургский

По материалам: www.spletnik.ru