Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото своего 16-летнего сына Петра

Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского

Вчера 46-летняя Юлия Высоцкая опубликовала в своем микроблоге редкую фотографию сына Петра Кончаловского. Многие поклонники актрисы не узнали молодого человека и отметили, как он возмужал. К слову, снимок супруга Андрея Кончаловского сопроводила забавной подписью на английском языке:

— Который сейчас час?

— Позвони моему агенту… Я не доступен.

В разделе сторис Юлия также запостила видео с сыном, который отказывается позировать матери и прикрывает лицо руками.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Петр якобы вышел из дома и не вернулся. Высоцкая обнаружила пропажу сына в четыре часа утра. Молодой человек не отвечал на телефонные звонки родных, и семья забила тревогу. Пришлось обратиться к сотрудникам полиции, которые нашли сына Кончаловского в гостевом доме. Оказалось, Петр немного задержался на вечеринке у друзей и, чтобы не столкнуться со строгим отцом, решил переночевать не главном особянке.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

У актрисы и режиссера помимо сына есть также дочь Мария. С первенцем Юлии несколько лет назад случилась трагедия. Когда девочке было 14 лет, она вместе с родителями и братом в аварию на юге Франции. В результате ДТП Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму и до сих пор находится в коме. Звездная пара предпочитает не говорить о произошедшем, однако в ноябре Кончаловский впервые за долгое время высказался о здоровье дочери. Он отметил, что они с Юлией до сих верят в то, что дочь придет в себя.

По материалам: www.spletnik.ru