Кайли Дженнер в новом интервью: об отношениях с экс-возлюбленным, воспитании дочери и многом другом

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

22-летняя Кайли Дженнер стала главной героиней нового номера американской версии Harper’s Bazaar. Звезда вместе с двухлетней дочерью Сторми приняла участие в необычной фотосессии, вдохновленной образом Марии-Антуанетты, а также рассказала о материнстве, отношениях со своим бывшим возлюбленным Трэвисом Скоттом и планах на будущее. SPLETNIK.RU собрал самые интересные цитаты из этого интервью.

Об отношениях с экс-возлюбленным Трэвисом Скоттом

У нас прекрасные отношения. Мы словно лучшие друзья. Трэвис и я одинаково любим Сторми и оба хотим для нее самого лучшего. Мы всегда на связи с Трэвисом. В ситуациях со Сторми я всегда думаю о том, как бы поступили мои родители. Они всегда были моей опорой, и я хотела бы того же для своей дочери.

Кайли Дженнер

О воспитании дочери

Я много думаю о том, насколько сумасшедший мир в наше время. Я также никогда не забываю, что непреднамеренно подвергаю дочь негативному воздействию, связанному с соцсетями и прессой. Несмотря на то что Сторми еще очень маленькая, я всегда стараюсь напомнить ей, что то, как мы живем, — это исключение из правил. Однако такова наша жизнь и мы счастливы. Нас всегда будут преследовать папарацци. Я думаю, она чувствовала бы себя хуже, если бы я постоянно скрывала ее лицо и кричала репортерам: «Не смотри!».

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Во время беременности я стала настоящей домоседкой, и мне это очень нравилось! Я действительно люблю просто лежать в своей постели, смотреть фильмы и ненадолго забывать о мире. Иногда я беру выходной, отпускаю нянь и тусуюсь дома вместе со Сторми.

О планах на будущее

Все мои друзья хотят, чтобы я еще раз стала мамой, и постоянно на меня давят. Они очень любят Сторми и мечтают, чтобы я родила ей родного брата. Но в мои ближайшие планы это пока не входит.

Об отношениях с отцом

Папа отлично нас воспитал! Он каждый день отвозил нас в школу, которая находилась в 45 минутах езды от дома. Сегодня мы продолжаем каждый день общаться с Кейтлин (несколько лет назад Брюс Дженнер совершил трансгендерный переход и стал Кейтлин Дженнер. — Прим. ред.). В прошлом году мы не могли общаться в течение трех или четырех недель, из-за того, что Кейтлин участвовала в одном реалити-шоу. Было тяжело так долго оставаться без на связи.

О своей большой семье

Мы все время вместе работаем и постоянно встречаемся. Но на самом деле не думаю, что у нас так много общего. Я по-разному отношусь к каждому из членов своей семьи. Мне кажется, что мы очень похожи с мамой, нас также объединяет что-то с Кортни, Кендалл, Хлоей и Робом. Мне кажется, мама так все спланировала, чтобы у каждого ребенка была в семье своя родственная душа. У Кортни была Ким, у Хлое — Роб, а у меня была Кендалл. Мы с Кендалл всегда были очень близки, хотя мы абсолютные противоположности. Но мы никогда не сталкиваемся на этой почве: она занимается своими делами, а я своими. Когда же мы встречаемся, то отлично проводим время.

По материалам: www.spletnik.ru