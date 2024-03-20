О том, как в связи с ростом ПМ поднялись суммы выплат детей погибших защитников и защитниц Украины, определяемые в процентном соотношении от вышеуказанного показателя, пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, размещенную на официальной странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, со следующего месяца, детям погибших защитников/защитниц, на добровольной основе участвовавших в обороне своей страны от вторжения российско-оккупационных войск, правительство станет начислять повышенную денежную соцпомощь, в нижеуказанном порядке:

одному ребенку — от 7 800 гривен/в месяц (была 2 361 гривна);

каждому ребенку, если их в семье не менее двух — от 6 100 гривен/в месяц.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как безработным украинцам, ухаживающим за детьми, оформить это время в трудовой стаж.