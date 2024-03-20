О том, как быстро «оптимизировать» сигнал Wi-Fi-роутера, пишет «НБН», ссылаясь на материал в The Sun.

IT-эксперты компании Plusnet, являющейся ведущим интернет-провайдером Великобритании, внезапно выяснили — скорость Wi-Fi можно легко повысить менее, чем за 1 минуту, если слегка отрегулировать вектор антенн, естественно, если они есть у роутера.

Например, если устройство беспроводной связи установлено на 1-м этаже, а сигнал необходимо усилить сигнал, следует направить антенну в ту сторону, где чаще всего находится пользователь. В частности, если «девайс» расположен на 1-м этаже, а пользователь на 2-м, то антенной нужно «указать в потолок».

Впрочем, если у роутера отсутствует внешняя антенна по причине внутренней особенности, перенаправить ее невозможно.

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