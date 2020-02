В сети появилась песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш

В середине января стало известно, что Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде No Time To Die («Не время умирать»), а сегодня в сети появился и сам трек.

За несколько часов композицию прослушали почти четыре миллиона раз, и лайков песня набрала больше, чем неодобрительных комментариев, хотя и без критики не обошлось:

После прослушивания этой песни хочется переслушать Крис Корнелла и его You Know My Name.

— написал один из комментаторов, вспомнив саундтрек фильма «Казино «Рояль».

Но поклонников в комментариях оказалось куда больше. Пользователи сети отметили, что Билли полностью прочувствовала и смогла передать узнаваемую музыкальную стилистику, с которой зрители связывают фильмы о Бонде. Особенно публику впечатлил финал песни, где вокальные данные молодой певицы раскрываются в полной мере.

Запустили первые слушатели и забавный флешмоб, обыгрывая название песни.

Мир: «Третья мировая, коронавирус, глобальное потепление» Билли: «Не время умирать»

Билли: «Не время умирать» Я: «Потому что у меня еще не погашены все кредиты»

А вам понравилась новая песня к фильму о Джеймсе Бонде?

По материалам: www.spletnik.ru