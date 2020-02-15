Кадры с венчания, стихи и поцелуи: Рудковская, Литвинова, Шнуров, Керр поздравляют любимых с Днем святого Валентина

Миранда Керр и Эван Шпигель

Валентинки продолжают сыпаться в Instagram-аккаунтах знаменитостей. Звезды делятся кадрами из личного архива и не жалеют нежных слов для вторых половин. В День всех влюбленных многие из них поздравили своих самых близких людей, в том числе детей, родителей, друзей. SPLETNIK.RU собрал звездные поздравления.

Татьяна Навка

Пусть и не совсем наш православный праздник, но если в сердце любовь… То почему бы лишний раз не сказать об этом любимому человеку?! Любите, цените и берегите свою любовь!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Татьяна Навка и Дмитрий ПесковНадежда Оболенцева

Праздник должен быть со смыслом), но нет большего смысла, чем любовь.

Резо Гигинеишвили и Надежда ОболенцеваЯна РудковскаяС Днем всех влюбленных всех влюблхнных. Вот это уникальное видеоб которое никогда не выставлялаб сделано в день нашего венчания с Женей! Посмотрите кто снимает наш танец под песню Димы “Я просто люблю тебя» )! Вот оно настоящее счастье! Люблю.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Светлана Иванова

Растворитесь в любви…

Светлана Иванова

Яна Расковалова

Если любовь – лучшая часть жизни, то поцелуй – лучшая часть любви. Томас Манн.

Вадим и Яна Расковаловы

Мелания Трамп

Проводить время в @TheChildrensInn с прекрасными детьми @NIH в День всех влюбленных стало моей заветной традицией. Это прекрасный день для того, чтобы поделиться любовью и добротой с этими сильными воинами!

Мелания Трамп

Марк Руффало

С Днем святого Валентина, моя любимая.

Марк Руффало и Санрайз Койни

Миранда Керр

Мой Валентин.

Миранда Керр и Эван Шпигель

Орландо Блум

Любовь тяжелая, любовь глубокая, любовь долгая, любовь сильная. Просто любовь.

Видео из Instagram Орландо Блума

Элизабет ХерлиСчастливого Дня святого Валентина.

Элизабет Херли

Саннери Джеймс и Даутцен Крез Барак Обама

С Днем святого Валентина моего вечного партнера по танцам, Мишель Обаму.

Мишель и Барак Обама

Кристина Агилера

С распростертыми объятиями посылаю всю свою любовь. С Днем святого Валентина! Кристина Агилера

Наталья ПодольскаяЯ очень люблю тебя @presnyakovvladimir.Фото сделано из садика Темы.

Владимир Пресняков

Рената Литвинова

С Днем всех влюбленных.

Фото из Instagram Ренаты Литвиновой

Марк Уолберг и Риа Дюрэм

Сергей Шнуров

В свое счастье средне веря,Был немолод молодец.Ты как Чудо, то что в перьях,Прилетела и п****ц!В самом позитивном смысле,Этого шального слова.Яйца чтоб мои не висли,И головушка лилова!

Сергей Шнуров

Дженна Дьюэнн

Ты влетел в мою жизнь, как ракета и осветил ее даже больше, чем я могла представить. Каждый день я преклоняюсь перед твоей любовью и заботой. Я говорила тебе тысячу раз и скажу снова… Спасибо, что нашел меня. Я самая счастливая девушка на свете. Дженна Дьюэнн и Стив КазиКейт Аптон

Мой Верлантин.

Кейт Аптон и Джастин Верландер

По материалам: www.spletnik.ru