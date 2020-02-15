Кадры с венчания, стихи и поцелуи: Рудковская, Литвинова, Шнуров, Керр поздравляют любимых с Днем святого Валентина
Миранда Керр и Эван Шпигель
Валентинки продолжают сыпаться в Instagram-аккаунтах знаменитостей. Звезды делятся кадрами из личного архива и не жалеют нежных слов для вторых половин. В День всех влюбленных многие из них поздравили своих самых близких людей, в том числе детей, родителей, друзей. SPLETNIK.RU собрал звездные поздравления.
Татьяна Навка
Пусть и не совсем наш православный праздник, но если в сердце любовь… То почему бы лишний раз не сказать об этом любимому человеку?! Любите, цените и берегите свою любовь!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).
Татьяна Навка и Дмитрий ПесковНадежда Оболенцева
Праздник должен быть со смыслом), но нет большего смысла, чем любовь.
Резо Гигинеишвили и Надежда ОболенцеваЯна РудковскаяС Днем всех влюбленных всех влюблхнных. Вот это уникальное видеоб которое никогда не выставлялаб сделано в день нашего венчания с Женей! Посмотрите кто снимает наш танец под песню Димы “Я просто люблю тебя» )! Вот оно настоящее счастье! Люблю.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Светлана Иванова
Растворитесь в любви…
Светлана Иванова
Яна Расковалова
Если любовь – лучшая часть жизни, то поцелуй – лучшая часть любви. Томас Манн.
Вадим и Яна Расковаловы
Мелания Трамп
Проводить время в @TheChildrensInn с прекрасными детьми @NIH в День всех влюбленных стало моей заветной традицией. Это прекрасный день для того, чтобы поделиться любовью и добротой с этими сильными воинами!
Мелания Трамп
Марк Руффало
С Днем святого Валентина, моя любимая.
Марк Руффало и Санрайз Койни
Миранда Керр
Мой Валентин.
Миранда Керр и Эван Шпигель
Орландо Блум
Любовь тяжелая, любовь глубокая, любовь долгая, любовь сильная. Просто любовь.
Видео из Instagram Орландо Блума
Элизабет ХерлиСчастливого Дня святого Валентина.
Элизабет Херли
Саннери Джеймс и Даутцен Крез Барак Обама
С Днем святого Валентина моего вечного партнера по танцам, Мишель Обаму.
Мишель и Барак Обама
Кристина Агилера
С распростертыми объятиями посылаю всю свою любовь. С Днем святого Валентина!Кристина Агилера
Наталья ПодольскаяЯ очень люблю тебя @presnyakovvladimir.Фото сделано из садика Темы.
Владимир Пресняков
Рената Литвинова
С Днем всех влюбленных.
Фото из Instagram Ренаты Литвиновой
Марк Уолберг и Риа Дюрэм
Сергей Шнуров
В свое счастье средне веря,Был немолод молодец.Ты как Чудо, то что в перьях,Прилетела и п****ц!В самом позитивном смысле,Этого шального слова.Яйца чтоб мои не висли,И головушка лилова!
Сергей Шнуров
Дженна Дьюэнн
Ты влетел в мою жизнь, как ракета и осветил ее даже больше, чем я могла представить. Каждый день я преклоняюсь перед твоей любовью и заботой. Я говорила тебе тысячу раз и скажу снова… Спасибо, что нашел меня. Я самая счастливая девушка на свете.Дженна Дьюэнн и Стив КазиКейт Аптон
Мой Верлантин.
Кейт Аптон и Джастин Верландер
По материалам: www.spletnik.ru