Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)

Культура
Игорь Кнышевский0
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Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)

Айда Филд и Робби Уильямс

Пока в День всех влюбленных знаменитости поголовно публиковали свои валентинки, признавались друг другу в любви и презентовали новые клипы, 46-летний Робби Уильямс и его 40-летняя жена Айда Филд поделились с поклонниками действительно важными новостями: супруги стали родителями в четвертый раз!  Об этом рассказала Айда, опубликовав фото, на котором среди их с Робби трех детей запечатлен и новорожденный малыш:

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Найди отличие! Этот День святого Валентина мы хотим отпраздновать совершенно особенным способом… Знакомьтесь, Бо Бенедикт Энтони Уильямс.

— представила мальчика мама.

Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)Дети Робби Уильямса и Айды Филд

Бо появился на свет благодаря суррогатной матери — той же, которая выносила третьего ребенка пары, девочку Коко:

Как и в случае с Коко, это наш биологический ребенок, но родила его потрясающая суррогатная мать. Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь с нами, теперь мы официально полная семья.

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Напомним, младшая дочь пары Колетт (Коко) появилась на свет благодаря суррогатной матери в 2018 году. Также Робби Уильямс и Айда Филд, которые вместе уже больше 13 лет, воспитывают семилетнюю Теодору и пятилетнего Чарлтона.

Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)Робби Уильямс с детьми

Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)

Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)Робби Уильямс и Айда Филд

По материалам: www.spletnik.ru


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