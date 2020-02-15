Робби Уильямс и Айда Филд в четвертый раз стали родителями (ребенка родила суррогатная мать)
Айда Филд и Робби Уильямс
Пока в День всех влюбленных знаменитости поголовно публиковали свои валентинки, признавались друг другу в любви и презентовали новые клипы, 46-летний Робби Уильямс и его 40-летняя жена Айда Филд поделились с поклонниками действительно важными новостями: супруги стали родителями в четвертый раз! Об этом рассказала Айда, опубликовав фото, на котором среди их с Робби трех детей запечатлен и новорожденный малыш:
Найди отличие! Этот День святого Валентина мы хотим отпраздновать совершенно особенным способом… Знакомьтесь, Бо Бенедикт Энтони Уильямс.
— представила мальчика мама.
Дети Робби Уильямса и Айды Филд
Бо появился на свет благодаря суррогатной матери — той же, которая выносила третьего ребенка пары, девочку Коко:
Как и в случае с Коко, это наш биологический ребенок, но родила его потрясающая суррогатная мать. Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь с нами, теперь мы официально полная семья.
Напомним, младшая дочь пары Колетт (Коко) появилась на свет благодаря суррогатной матери в 2018 году. Также Робби Уильямс и Айда Филд, которые вместе уже больше 13 лет, воспитывают семилетнюю Теодору и пятилетнего Чарлтона.
Робби Уильямс с детьми
Робби Уильямс и Айда Филд
По материалам: www.spletnik.ru