Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностях

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностях

Кейт Миддлтон с сыном Луи

На днях 38-летняя Кейт Миддлтон стала новой героиней подкаст-шоу Happy Mum, Happy Baby. В беседе с ведущей и писательницей Джованной Флетчер герцогиня Кембриджская рассказала о своих методах воспитания детей, трудностях, с которыми столкнулась во время своих трех беременностей, и многом другом. Так, Кейт призналась, что как и многие другие матери, часто испытывает чувство материнской вины из-за каких-то своих действий или решений.

Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностяхКейт Миддлтон и Джованна Флетчер

Да, безусловно, я все время борюсь с чувством материнской вины. Я думаю, что матери, которые утверждают, что не испытывают его, на самом деле просто врут. Это чувство начинает преследовать вас с того самого момента, как у вас только появляется ребенок. Наряду с этим я также чувствую огромную ответственность. Я столько много узнала за последние несколько лет, что сейчас определенно делала бы все по-другому, даже во время своих беременностей. Эмоциональное благополучие матери напрямую отражается на ребенке. Во время третьей беременности я понимала это гораздо лучше, чем во время первой.

Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностяхКейт Миддлтон

Кейт Миддлтон рассказала и о принципах, которыми руководствуется при воспитании своих троих детей, шестилетнего Джорджа, четырехлетней Шарлотты и годовалого Луи. Герцогиня отметила, что важно уделять внимание на первый взгляд очень простым вещам, и как можно больше проводить время со своими детьми на свежем воздухе — по мнению Кейт, такие семейные прогулки закладывают основы физического и психического здоровья детей:

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Я с детства помню, как важно делать самые простые вещи, например, ходить на совместные прогулки с детьми. Как родители мы всегда должны помнить, что несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие самые простые моменты. Я стараюсь никогда об этом не забывать. У меня есть одна милая фотография Шарлотты, на которой она нюхает колокольчик — как раз такие моменты очень много для меня значат. Я стараюсь каждый день отмечать что-то подобное, даже если это что-то незначительное и у меня совсем нет на это времени. Что вы запомнили из своего детства? Как вы сидите над домашним заданием по выходным или как вместе с родителями готовите сосиски на огне? Я бы хотела, чтобы мои дети запомнили нас семьей, вместе идущей на пляж. Не хотелось бы, чтобы в их памяти остались моменты, связанные со стрессовой обстановкой в доме.

Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностяхКейт Миддлтон и принц Уильям с сыновьями Джорджем и ЛуиКейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностяхПринцесса Шарлотта

В подкаст-шоу Кейт Миддлтон также вспомнила о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время каждой из своих трех беременностей. Герцогиня рассказала о том, что столкнулась с тяжелым токсикозом, из-за которого страдала не только она, но и ее самые близкие люди:

По утрам у меня была очень сильная тошнота, так что я была явно не самой счастливой из беременных. Это определенно был вызов как для меня, так и для близких членов семьи. Уильям видел, как я страдаю, но не понимал, как мне помочь. Я действительно была больна, практически ничего не ела. Но мое тело смогло отдать все необходимое для того, чтобы вырастить прекрасную новую жизнь.

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Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностяхКейт Миддлтон

 

Кейт Миддлтон призналась, что очень благодарна своим родителям за счастливое детство, и рассказала, что во многом опирается на их опыт в воспитании своих собственных детей:

У меня было по-настоящему счастливое детство, было безумно весело. Мне очень повезло вырасти в большой, дружной и крепкой семье. Мои родители всегда были очень преданы мне, моим брату и сестре. Когда я сама стала мамой, я начала ценить то, что они многим пожертвовали ради нас. Они всегда приходили на спортивные матчи и болели за нас в стороне, а также мы все вместе проводили семейные праздники.Напомним, что в конце января Кейт Миддлтон запустила новый проект #5BigQuestions благодаря которому каждый житель Великобритании сможет поучаствовать в исследовании и поделиться своими идеями о принципах воспитания подрастающего поколения. Подробнее о новой инициативе герцогине вы можете узнать здесь.

Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностяхКейт Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем

По материалам: www.spletnik.ru


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