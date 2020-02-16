Кейт Миддлтон дала новое интервью: о материнской вине, воспитании детей и тяжелых беременностях

Кейт Миддлтон с сыном Луи

На днях 38-летняя Кейт Миддлтон стала новой героиней подкаст-шоу Happy Mum, Happy Baby. В беседе с ведущей и писательницей Джованной Флетчер герцогиня Кембриджская рассказала о своих методах воспитания детей, трудностях, с которыми столкнулась во время своих трех беременностей, и многом другом. Так, Кейт призналась, что как и многие другие матери, часто испытывает чувство материнской вины из-за каких-то своих действий или решений.

Кейт Миддлтон и Джованна Флетчер

Да, безусловно, я все время борюсь с чувством материнской вины. Я думаю, что матери, которые утверждают, что не испытывают его, на самом деле просто врут. Это чувство начинает преследовать вас с того самого момента, как у вас только появляется ребенок. Наряду с этим я также чувствую огромную ответственность. Я столько много узнала за последние несколько лет, что сейчас определенно делала бы все по-другому, даже во время своих беременностей. Эмоциональное благополучие матери напрямую отражается на ребенке. Во время третьей беременности я понимала это гораздо лучше, чем во время первой.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон рассказала и о принципах, которыми руководствуется при воспитании своих троих детей, шестилетнего Джорджа, четырехлетней Шарлотты и годовалого Луи. Герцогиня отметила, что важно уделять внимание на первый взгляд очень простым вещам, и как можно больше проводить время со своими детьми на свежем воздухе — по мнению Кейт, такие семейные прогулки закладывают основы физического и психического здоровья детей:

Я с детства помню, как важно делать самые простые вещи, например, ходить на совместные прогулки с детьми. Как родители мы всегда должны помнить, что несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие самые простые моменты. Я стараюсь никогда об этом не забывать. У меня есть одна милая фотография Шарлотты, на которой она нюхает колокольчик — как раз такие моменты очень много для меня значат. Я стараюсь каждый день отмечать что-то подобное, даже если это что-то незначительное и у меня совсем нет на это времени. Что вы запомнили из своего детства? Как вы сидите над домашним заданием по выходным или как вместе с родителями готовите сосиски на огне? Я бы хотела, чтобы мои дети запомнили нас семьей, вместе идущей на пляж. Не хотелось бы, чтобы в их памяти остались моменты, связанные со стрессовой обстановкой в доме.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыновьями Джорджем и Луи Принцесса Шарлотта

В подкаст-шоу Кейт Миддлтон также вспомнила о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время каждой из своих трех беременностей. Герцогиня рассказала о том, что столкнулась с тяжелым токсикозом, из-за которого страдала не только она, но и ее самые близкие люди:

По утрам у меня была очень сильная тошнота, так что я была явно не самой счастливой из беременных. Это определенно был вызов как для меня, так и для близких членов семьи. Уильям видел, как я страдаю, но не понимал, как мне помочь. Я действительно была больна, практически ничего не ела. Но мое тело смогло отдать все необходимое для того, чтобы вырастить прекрасную новую жизнь.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон призналась, что очень благодарна своим родителям за счастливое детство, и рассказала, что во многом опирается на их опыт в воспитании своих собственных детей:

У меня было по-настоящему счастливое детство, было безумно весело. Мне очень повезло вырасти в большой, дружной и крепкой семье. Мои родители всегда были очень преданы мне, моим брату и сестре. Когда я сама стала мамой, я начала ценить то, что они многим пожертвовали ради нас. Они всегда приходили на спортивные матчи и болели за нас в стороне, а также мы все вместе проводили семейные праздники.Напомним, что в конце января Кейт Миддлтон запустила новый проект #5BigQuestions благодаря которому каждый житель Великобритании сможет поучаствовать в исследовании и поделиться своими идеями о принципах воспитания подрастающего поколения. Подробнее о новой инициативе герцогине вы можете узнать здесь.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем

По материалам: www.spletnik.ru