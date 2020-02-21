Снявшисях в порноклипе Rammstein российских актрис затравили в соцсетях: история скандала и реакция

Залина Маршенкулова и Тилль Линдеманн

На днях фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Till the End в рамках своего нового проекта Na ***, который за несколько дней наделал много шума в сети. Ролик был снят в жанре порнохоррора, а главными героинями в нем стали российские актрисы, которые появляются в кадре без одежды. После выхода провокационного видео девушки подверглись травле пользователей сети. Досталось и известной активистке Залине Маршенкуловой, которая встала на защиту девушек — ей стали поступать угрозы. SPLETNIK.RU рассказывает подробности этой истории.

Порнохоррор Тилля Линдеманна

14 февраля, в День всех влюбленных, солист группы Rammstein и предполагаемый возлюбленный Светланы Лободы Тилль Линдеманн решил сделать своим поклонникам подарок. В рамках своего нового проекта под названием Na *** (транслитерация матерного выражения на русском языке. — Прим. ред.) вокалист представил на суд зрителей новый клип на песню Till the End. Это музыкальное видео Линдеманна изобилует количеством порнографических сцен — из-за содержания клип даже не стал появляться на официальных платформах фронтмена, а был опубликован на одном из порносайтов.

Тилль Линдеманн

Съемки ролика проходили в одном из отелей Санкт-Петербурга, а главные роли в нем достались российским актрисам — девушек в клипе Линдеманна появляется не меньше 20. По сюжету, они занимаются сексом с певцом и друг с другом. Это уже второй проект Тилля в жанре порно — в начале февраля он выпустил аналогичный клип на песню Platz Eins.

Травля российских актрис в сети

После выхода новый клип Тилля Линдеманна стал активно обсуждаться в сети. В телеграм-канале «Двач» были раскрыты личности некоторых участниц клипа и указаны их контакты в соцсетях — в сообществе их назвали «русскими Наташами».

После этого актрисы начали подвергаться нападкам, оскорблением и угрозам от сотни пользователей «ВКонтакте»:

На 9 мая повторишь?

Говори адрес свой п****. Е**** тебя выезжаем, как в клипе.

Ш*** на ножи! Мы идем за тобой,

Ну что? Как тебя солист Rammstein норм отжарил? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

К травле девушек, снявшихся у Линдеманна, подключились и представители движения «Мужское государство» (национал-патриархальное движение, выступающее против феминизма и за доминирование мужчин — Прим. ред.). Эту волну начал лидер движения Владислав Поздняков — он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» отрывок из клипа, под которым начались бурные обсуждения. Сам Поздняков публично оскорблял девушек на своей странице, называя их «потаскухами, опозорившими русскую нацию, как и всю нашу страну», а также угрожал им. Так, одну из актрис он пообещал «морально уничтожить» с помощью своих «широких и объемных ресурсов».

Поздняков факт угроз подтвердил, однако уточнил, что к физической расправе над девушками он никого не призывал:

Я сказал примерно так: «Если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко». Призыва убивать, бить и так далее не было.

В итоге угрозы в свой адрес получили около 20 девушек, причем некоторые из них не участвовали в порнографических сценах, а лишь появлялись в видео Тилля на несколько секунд. Теперь актрисы всерьез обеспокоены за свою безопасность, однако не видят смысла обращаться в полицию, потому что уверены, что сотрудники вряд ли заинтересуются этим вопросом, пока на кого-то из них не произойдет реальное нападение.

Угрозы активистке Залине Маршенкуловой

На защиту подвергшихся оскорблениям и угрозам девушек встала феминистка Залина Маршенкулова, получившая широкую известность благодаря громкой рекламной кампании Reebok. В своем телеграм-канале «Женская власть» Маршенкулова заметила, что канал «Двач» уже не первый раз публикует в сети личные контакты девушек с громкими призывами «травить шкур».

Залина Маршенкулова

Участники «Двача» не смогли оставить высказывание Залины без внимания — в твиттере сообщества была опубликована фейковая картинка с логотипом издания The Village — на ней изображена Маршенкулова, а ниже указана якобы принадлежащая ей цитата:

Большинство преступлений в Москве совершаются мигрантами. Чтобы защитить женщин, наши миграционные законы должны быть жестче.

Сама Маршенкулова утверждает, что никогда не произносила подобных фраз. Активистка также призналась, что ей, как и девушкам из клипа, начали поступать многочисленные угрозы от пользователей сети. Кроме того, Маршенкулову предупредили, что владелец «Двача» Нариман Абу Намазов задумал устроить на нее нападение. Залина воспринимает поступающие в ее адрес угрозы с иронией:

Вдумайтесь — угрожают мне избить меня за то, что я попросила не угрожать избить других женщин. Комедия.

Реакция «Роскомнадзора»

В свете сложившейся ситуации издание «Медуза» обратилось в «Роскомнадзор», чтобы выяснить, проверяла ли федеральная служба сообщения пользователей с именами и ссылками на соцсети актрис на предмет разглашения персональных данных и других нарушений. Ответа от ведомства по этому вопросу пока нет.

По материалам: www.spletnik.ru