Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в заседании на котором решался данный вопрос, участие принимал также и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В обнародованном сообщении отмечается:

Заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, в котором принял участие руководитель внешнеполитического ведомства Украины, приняло решение о выделении дополнительных пяти миллиардов евро на военную поддержку Украинского государства в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за такой шаг.

Кроме того, Дмитрий Кулеба высказал также слова благодарности Чехии за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже сделали собственные взносы для ее воплощения.

Напоследок министр заявил:

Я призываю тех, кто еще раз размышляет над взносами, сделайте их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких инызх подобных инициатив. Значение имеет каждый день.

Как известно, на минувшей неделе постоянные представители стран Евросоюза поддержали увеличение почти на пять миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия в Украину.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Минобороны Чехии озвучили весьма важное для Киева сообщение.