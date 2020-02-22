Королевская семья приняла решение о будущем Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

В сети продолжают обсуждать будущее 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри, отказавшихся от обязанностей старших членов британской королевской семьи. Ранее пресса писала, что королева Елизавета II запретит им использовать слово «королевский», а также титулы герцога и герцогини Сассекских в названии нового благотворительного фонда, который они собираются основать. Пресс-секретарь герцога и герцогини внес ясность в поток новостей и слухов о знаменитой паре.

Некоммерческая организация, о которой объявят весной текущего года, не будет называться Sussex Royal Foundation. Герцог и герцогиня Сассексские не намерены использовать слова Sussex Royal после весны 2020 года,— заявил их официальный представитель.

Меган Маркл и принц Гарри

Он добавил, что заявки на регистрацию одноименных товарных знаков были поданы, но сейчас они отозваны. Меган и Гарри официально откажутся от обязанностей старших членов королевской семьи с 31 марта. У них больше не будет офиса в Букингемском дворце. Вместо этого останется команда представителей благотворительных фондов Великобритании, с которой они будут работать.

Герцог и герцогиня будут проводить время как в Великобритании, так и в Северной Америке. Что касается их нового благотворительного фонда, то в целом направление их работы останется прежним: страны Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Спустя год королевской семье предстоит заново обсудить детали соглашения, связанного с работой герцога и герцогини. Так как нет прецедента для столь новой модели сотрудничества и возможной финансовой независимости, члены королевской семьи выбрали период, равный 12 месяцам, который будет гарантировать, что договоренности соблюдаются всеми сторонами,— сказал пресс-секретарь.

Меган и Гарри по-прежнему будут известны как герцог и герцогиня Сассексские, а также под титулами графа и графини Дамбартон, барона и баронессы Килкил. Принц Гарри останется шестым в линии наследования престола.

Герцог и герцогиня Сассексские будут регулярно бывать в Соединенном Королевстве, — добавил пресс-секретарь.

Уже в ближайшие недели Меган и Гарри прилетят из Канады в Англию, чтобы выполнить ряд обязательств. Вместе с певцом Джоном Бон Джови принц запишет песню для поддержки благотворительного проекта Invictus Games. Вместе с женой Гарри будет присутствовать на церемонии Endeavour Fund Awards, где состоится чествование военнослужащих и ветеранов. Пара посетит Mountbatten Music Festival в Альберт-холле. В День Содружества Меган и Гарри будут присутствовать на службе в Вестминстерском аббатстве. И это еще не все их планы.

По материалам: www.spletnik.ru