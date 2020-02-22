Селена Гомес выпустила песню Feel Me о своих отношениях с Джастином Бибером: «Мы были одни на миллион»

Джастин Бибер и Селена Гомес

Селена Гомес порадовала фанатов выходом композиции Feel Me, которую впервые представила на своем концерте в 2016 году. Поклонники творчества 27-летней певицы просили ее о входе этой песни. И она решила, что пришло время. Выход композиции состоялся сразу после того, как бывший возлюбленный Гомес, 25-летний Джастин Бибер, признался, что был «безрассуден» в отношениях с ней.

Во время моего тура в поддержку альбома Revival я представила песню, о которой вы, ребята, не переставали говорить с тех пор. Вы просили, а я услышала. С сегодняшнего дня Feel Me доступна для прослушивания, — объявила поп-звезда на своей странице в соцсети.

Селена Гомес

Зная личную историю Селены, ее поклонники и пресса решили, что в песне она рассказывает об отношениях с Джастином. В 2015 году СМИ заговорили о романе певца с Хейли Болдуин, на которой он позже женился.

Никто не любит тебя так, как люблю я… Мы были одни на миллион, а любовь трудно найти… Каждый раз, когда ты целуешь другую, я хочу, чтобы ты чувствовал меня,— поет Гомес в песне Feel Me.

Джастин Бибер и Селена Гомес

Ее роман с Джастином Бибером начался в 2010 году. В марте 2018-го они окончательно расстались. Песня Feel Me была написана, когда Джастин и Селена то расставались, то снова были вместе. Певец женился на модели Хейли Болдуин 14 сентября 2018 года.

По материалам: www.spletnik.ru