Ирина Шейк, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Орландо Блум на вечеринке Эдварда Эннинфула

Ева Герцигова, Эдвард Эннинфул и Ирина Шейк

На днях прошла вечеринка по случаю 48-летия главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. За организацию торжества в отеле Palazzo Parigi в Милане отвечала Ирина Шейк. Поздравить Эдварда пришли многие знаменитости, среди которых были Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Иман Хаммам, Орландо Блум с щенком Майти, Джоан Смоллс, Ева Герцигова, Кара Делевинь, Пэт Макргат и Дерек Бласберг.

Ирина Шейк, спасибо тебе за вечеринку-сюрприз по случаю моего дня рождения,

— написал Эннинфул под фотографиями с мероприятия.

Эдвард, ты верный друг, ты член семьи и тот человек, который поддерживает меня на протяжении стольких лет… Сегодня мы хотим сказать тебе спасибо за любовь и радость, которые ты даришь нам. Благодарна тебе за дружбу и те моменты, которые мы пережили вместе,

— написала Ирина.

Судя по фотографиям и видео звезд в инстаграме, вечеринка прошла весело: бывшая возлюбленная Брэдли Куппера, Кара Делевинь и другие модели танцевали ночь напролет.

Во конце вечеринки Эдвард даже сам встал за диджейский пульт и поставил музыку из своего плейлиста. А затем Шейк вынесла огромный торт с его портретом.

По материалам: www.spletnik.ru