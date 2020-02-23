Рианна, Лиззо и другие на премии NAACP Image Awards

Сторм Рейд, Рианна, Жанель Монэ и Лиззо

В Калифорнии прошла NAACP Image Award — американская премия, созданная и вручаемая Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы. Наград удостоились Бейонсе (за альбом Homecoming, саундрек к «Королю льву» и лучшую песню), Лиззо (лучшее видео и артистка года), Бруно Марс (лучший исполнитель), рэпер Lil Nas X (новый артист), юная 15-летняя актриса Марсай Мартин (лучшая роль второго плана в комедии), 50 Cent (лучшая режиссура драматического сериала) и Джада Пинкетт-Смит (за Red Table Talk).

Восьмилетняя дочь Бейонсе и Джей-Зи Блю Айви Картер стала триумфатором вечера. Она получила награду за «выдающийся дуэт/группу» и исполнение песни Brown Skin Girl, которая она исполнила вместе со знаменитой мамой, SAINt JHN и WizKid. Трек дебютировал в Billboard Hot 100 в июле и достиг первых строчек.

Рианна, которая для своего выхода выбрала яркое платье с воланами Givenchy Haute Couture, получила премию President’s Award за выдающиеся достижения в культуре и свою благотворительную деятельность. Владелица бьюти-империи и певица собрала миллионы долларов на помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Рианна

Рианна не только сделала потрясающую артистическую и музыкальную карьеру, но и зарекомендовала себя как знаменитость, которая служит народу,

— отметил глава организации Деррик Джонсон.

Рианна произнесла со сцены проникновенную речь.

Эта награда не только моя. Мы сделали это вместе. Я рада, что смогла основать фонд Клары Лайонел в 2012 году — это некоммерческая организация, созданная в память о моей бабушки. Если есть что-то, чему я научилась, так это то, что мы можем сделать этот мир лучше вместе. Мы не можем сделать это по отдельности. Мы не можем позволить безразличию охватить нас. Давайте не будем думать так: «Это случилось с тобой, это твоя проблема!» Это проблема женщин. Это проблема темнокожих людей. Это проблема бедных людей. У скольких из нас в этом зале есть коллеги, партнеры и друзья других рас, другого пола и религий? Поднимите руки! Это касается каждого! Представьте, что мы можем сделать вместе. Спасибо,

— сказала певица.

Лиззо

Джейми Фокс

Морган Фримен

Октавия Спенсер

Марсай Мартин

Рианна

По материалам: www.spletnik.ru