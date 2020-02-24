Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

30-летняя актриса Агата Муцениеце и 32-летний актер Павел Прилучный объявили о расставании. Об этом они сообщили в своих инстаграмах.

Знаете, у меня, есть определенный пост.. Который, я должна выложить, в определенное время, с определенным текстом.. Договорившись заранее.. Со ВСЕМИ.. Честно? Я, так и собиралась сделать.. Очень много советчиков, теперь.. Как? Что писать? Что делать? Как, не испортить имидж? И я слушала.. И казалось, что так надо, наверное.. Но внутри, очень громко кричал голос.. А я, дура, давно его не слушала.. А — это, всегда был протест, против — клише) Ибо, я — это Я! А не то, что нужно, для картинки!Так вот! Я давно плевала, на то, как надо! Медийность, для меня — никогда не была «рамками», или «правилами».. Я — никогда, не хотела, казаться — какой-то.. Другой.. Так вот) Пост — НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все, выглядели — выгодно.. Браво девочки! Так вот… Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины….Ничего! (Блин, ну пару стихов накатала, под Artik&Asti) Я, просто (хотела написать — девушка, потом вспомнила, что мне — 30 лет)ЖЕНЩНА, которая, ну вот, пришла к тому, что надо — законно расторгать брак) Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы — навечно связаны, мы написали, красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это — путь! Как здорово, что так! Каждая секунда — опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я—- совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это — признать))) Облажалась во всем — ДА! Что может быть круче? Товарищи СМИ, умоляю) не тревожьте! Давайте, вспомним о рамках приличия и пространства! Всех обнимаю! Пы.Сы. Все — обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем и отдаем дань, всему что было! (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. Ред.),

— написала Муцениеце.

Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!

— прокомментировал расставание с супругой в своем инстаграме Прилучный.

Слухи о разладе в семье Муцениеце и Прилучного появились давно: пара уже некоторое время не выходила вместе в свет, а кроме того, в прошлом году СМИ писали о том, что Павел поднимал руку на Агату, однако сама актриса тогда эту информацию не подтвердила.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце тайно поженились в июле 2011 года. В 2013 году они стали родителями в первый раз — на свет появился их сын Тимофей, а в 2016 году родилась их дочь Мия. Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми

По материалам: www.spletnik.ru