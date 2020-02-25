Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились спустя восемь лет отношений

Светлана Иванова и Джаник Файзиев

Звезда сериала «Тест на беременность» 34-летняя Светлана Иванова стала законной женой своего давнего возлюбленного — 58-летнего продюсера и режиссера Джаника Файзиева. Пара вместе уже более восьми лет. По словам коллег актрисы, свадьба состоялась еще в прошлом году. Пышное торжество решили не устраивать, пару поздравили лишь самые близкие.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев с дочкой

Отношения Светланы и Джаника завязались в 2011 году на съемках картины «Август. Восьмого». Иванова перед съемками рассталась с бойфрендом,оператором Вячеславом Лисневским, а вот Файзиев был официально женат на актрисе Лине Эспли. Они поженились в конце 1990-х, в браке у них родилась дочь София и сын. До начала отношений с Ивановой у Файзиева случился еще один служебный роман — на съемках «Турецкого гамбита» с актрисой Ольгой Красько. У пары родилась дочь Олеся.

В начале 2012-го, вскоре после завершения съемок в фильме «Август. Восьмого», Иванова родила дочь Полину от Файзиева. В июне 2015 года на вечере журнала HELLO!, состоявшемся в рамках 37-го Московского международного кинофестиваля, об отношениях было объявлено публично. При этом Файзев сумел сохранить дружеские отношения с бывшей женой. Однако официально режиссер развелся лишь недавно.

В 2018-м у у Светланы и Джанника родилась дочь Мира. Пара предпочитает не публиковать в соцсетях фотографии своих детей и вообще старается не комментировать свою личную жизнь.

Многие спрашивают, почему я не показываю детей. Я их не прячу: мы ходим по магазинам, в кино, по улицам. Старшая сама не хочет, ей неприятно чрезмерное внимание. А маленькую я пока не могу спросить, хочет ли она являться частью моей медийной жизни,

— говорила в интервью Иванова.

По материалам: www.spletnik.ru