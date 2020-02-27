Бритни Спирс показала, как сломала ногу во время занятий танцами: видео

Бритни Спирс

Чуть больше недели назад 38-летняя Бритни Спирс сломала плюсневую кость на стопе во время занятий танцами — об этом в своем инстаграме рассказал 26-летний возлюбленный звезды Сэм Асгари. Несколько часов назад сама Бритни решила рассказать подписчикам, при каких именно обстоятельствах она получила травму.

Как оказалось, момент, на котором Спирс получила перелом, попал на видео. На ролике видно, как Бритни ловко выполняет танцевальные па, но в какой-то момент оступается, что и приводит к травме. На видео можно даже услышать хруст кости, который сопровождал перелом.

Я не танцевала несколько месяцев, так что в этот день была невероятно активна. И да, я танцую босиком… Не смейтесь, но так я увереннее чувствую себя на скользком полу. Здесь вы можете услышать, как я ломаю ногу. Извините, что так громко!

— подписала Бритни тот самый ролик.

Многие подписчики выразили Спирс свое сочувствие и пожелали ей скорейшего выздоровления. В их числе была и страдающая от рассеянного склероза Сэльма Блэр: она сказала, что Бритни просто очаровательна, и пожелала ей восстановиться как можно быстрее.

Бритни Спирс

Больше всех в этот период Бритни Спирс поддерживает ее бойфренд Сэм Асгари. В инстаграме он опубликовал несколько снимков из больницы и выразил уверенность, что совсем скоро его возлюбленная снова будет в строю:

Моя львица сломала плюсневую кость во время одного из своих самых любимых занятий — танцев. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она вновь могла прыгать, бегать и танцевать.

К слову, сама Спирс явно не отчаивается и уже привыкает к жизни с гипсом. Недавно она была замечена папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Судя по этим снимкам, травмированная нога ее прогулке не помешала.

Сэм Асгари и Бритни Спирс

По материалам: www.spletnik.ru