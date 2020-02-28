Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь Масленицы

Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Андрей Малахов и Анастасия Волочкова

Каждый год Андрей Малахов устраивает для своих звездных друзей и коллег по шоу-бизнесу яркий и запоминающийся праздник по случаю Масленицы. Следуя этой доброй традиции, вчера телеведущий в очередной раз собрал всех своих близких людей на грандиозной масленичной вечеринке, которую вместе с супругой Натальей Шкулевой организовал в роскошном отеле в самом центре Москвы Lotte Hotel Moscow.

В гости к Андрею в этот вечер заглянули Филипп Киркоров, Виктория и Олег Шеляговы, Юлия Барановская с детьми, Тата Карапетян, Ольга Орлова, Анастасия Волочкова, Анита Цой, Ольга Бузова и многие другие.

Андрей Малахов и Юлия Барановская с детьми Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Андрей Малахов Наталья Шкулева, Андрей Малахов и Ольга Бузова Заза Наполи, Андрей Малахов и Анастасия Волочкова

Виктория Шелягова

Янис Тимма, Анна Седокова и Андрей Малахов

Широкую Масленицу звезды, как и принято, отметили с размахом. Всех собравшихся угощали тонкими блинами с икрой, вареньем, ягодами, сметаной и слабосоленой рыбой. Все вокруг было украшено живыми цветами, самоварами, подносами с хохломской росписью и букетами из сухоцветов. Помимо блинов собравшимся вечера также предлагали угоститься и другими традиционно русскими блюдами — пирожками и тульскими пряниками.

Андрей Малахов

После застолья началась развлекательная программа. Сначала гости наблюдали за выступлением донских казаков и слушали стендап от Зазы Наполи, а потом пустись в пляс под современные хиты. В конце вечеринки на танцполе остались сильнейшие: в баттле под песню Светланы Лободы «К черту любовь» сошлись Олег Шелягов и Андрей Малахов. Праздник завершился уже за полночь, и гости покидали отель в приподнятом настроении и с приятными презентами от хозяина вечера.

Наталья Шкулева, Андрей Малахов и Ольга Орлова Анастасия Волочкова и Анита Цой

По материалам: www.spletnik.ru