Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь Масленицы

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь Масленицы

Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Андрей Малахов и Анастасия Волочкова

Каждый год Андрей Малахов устраивает для своих звездных друзей и коллег по шоу-бизнесу яркий и запоминающийся праздник по случаю Масленицы. Следуя этой доброй традиции, вчера телеведущий в очередной раз собрал всех своих близких людей на грандиозной масленичной вечеринке, которую вместе с супругой Натальей Шкулевой организовал в роскошном отеле в самом центре Москвы Lotte Hotel Moscow.

В гости к Андрею в этот вечер заглянули Филипп Киркоров, Виктория и Олег Шеляговы, Юлия Барановская с детьми, Тата Карапетян, Ольга Орлова, Анастасия Волочкова, Анита Цой, Ольга Бузова и многие другие.

Читайте также:  Стратегический подход Рабиновича позволил ему создать политсилу №1 в Украине, – эксперт

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыАндрей Малахов и Юлия Барановская с детьмиФилипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыФилипп Киркоров, Ольга Бузова и Андрей МалаховФилипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыНаталья Шкулева, Андрей Малахов и Ольга БузоваФилипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыЗаза Наполи, Андрей Малахов и Анастасия Волочкова

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыВиктория Шелягова

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыЯнис Тимма, Анна Седокова и Андрей Малахов

Широкую Масленицу звезды, как и принято, отметили с размахом. Всех собравшихся угощали тонкими блинами с икрой, вареньем, ягодами, сметаной и слабосоленой рыбой. Все вокруг было украшено живыми цветами, самоварами, подносами с хохломской росписью и букетами из сухоцветов. Помимо блинов собравшимся вечера также предлагали угоститься и другими традиционно русскими блюдами — пирожками и тульскими пряниками.

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь Масленицы

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыАндрей МалаховФилипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь Масленицы

Читайте также:  Ну вот и все...Красавчик Питт намерен "завязать" с актерством

После застолья началась развлекательная программа. Сначала гости наблюдали за выступлением донских казаков и слушали стендап от Зазы Наполи, а потом пустись в пляс под современные хиты. В конце вечеринки на танцполе остались сильнейшие: в баттле под песню Светланы Лободы «К черту любовь» сошлись Олег Шелягов и Андрей Малахов. Праздник завершился уже за полночь, и гости покидали отель в приподнятом настроении и с приятными презентами от хозяина вечера.

Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыНаталья Шкулева, Андрей Малахов и Ольга ОрловаФилипп Киркоров, Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и другие на вечеринке Андрея Малахова в честь МасленицыАнастасия Волочкова и Анита Цой

 

 

 

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

«Мы должны были обвенчаться»: доцент СПбГУ, жестоко убивший свою студентку, раскрыл подробности их отношений

Игорь Кнышевский

Гагарина, Бондарчук, Ургант и Гудков представили пародию на группу Queen

Игорь Кнышевский

Шведская королевская семья показала свою коллекцию тиар на гала-ужине во дворце

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий