Как день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко обернулось трагедией: подробности истории









1

Екатерина Диденко

Следователи разбираются в обстоятельствах уголовного дела, возбужденного после вчерашнего трагического происшествия в банном комплексе «Девятый вал» на юге Москвы. Там вчера праздновала свое 29-летие известный Instagram-блогер Екатерина Диденко — в своем микроблоге с аудиторией в 1 миллион подписчиков девушка рассказывает о лекарственных препаратах и называет себя «аптечный ревиззоро».

Вечеринка по случаю дня рождения Диденко, на которую было приглашено около 20 человек, проходила в бане. В какой-то момент в бассейн комплекса был закинут сухой лед, после чего в него запрыгнуло сразу несколько участников торжества. Молодые люди сразу же начали терять сознание — такая реакция произошла из-за выделения углекислого газа при соприкосновении искусственного льда с водой.

Екатерина Диденко

Двое гостей, мужчина и женщина, погибли на месте, а еще несколько человек были экстренно доставлены в больницу. В числе погибших оказался и муж Екатерины Диденко, 32-летний Валентин, — этой ночью он скончался в больнице. Причиной смерти участников вечеринке стал отек легких.

В какой-то момент в прессе появилась информация о том, что сама именинница также стала жертвой химического отравления, однако позже она сама вышла на связь со своими подписчиками в инстаграме. Сначала она сообщила, что жива и сидит под дверями реанимации, где в тот момент находился ее муж. Через несколько часов блогер со слезами на глазах рассказала, что врачи так и не смогли спасти ее супруга:

Вали больше нет с нами. А еще Наташи и Юры. Больше никаких комментариев не могу дать. Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать.

На данный момент в больницах Москвы остаются еще трое участников вечеринки, в их числе и беременная сестра Диденко, Анна, которой врачи также оказывают помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СК по Москве Сергею Ярошу взять расследование этого дела под личный контроль.

Екатерина и Валентин Диденко с детьми

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах дела. На данный момент есть несколько версий того, почему сухой лед оказался в бассейне. По одной из них его приобрел погибший супруг Диденко для того, чтобы создать визуальный эффект дымки над водой. В сети также появилось видео, на котором видно, как участники вечеринки высыпают искусственный лед в бассейн.

Несколько часов назад Екатерина Диденко опубликовала в инстаграме новые сторис, в которых сообщила, что только сейчас осознала масштаб произошедшей трагедии. Блогер призналась, что пока не знает, как сообщить детям о смерти отца и обратилась к подписчикам с советом по поиску квалифицированного психолога.

По материалам: www.spletnik.ru