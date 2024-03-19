Рупоры путинского режима Михаил Тимошенко и Виктор Баранец в эфире «Радио Комсомольская правда» ответили на вопрос жителя Белгородской области. Россиянин поинтересовался, почему авианосцы США защищены надежнее, чем его регион, информирует «НБН».

Пропагандисты раздраженно сообщили, что они «сто раз объясняли и объясняют сто первый» относительно противовоздушной обороны в Белгородской области. По их словам, из-за огромных размеров страны невозможно создать единое пространство для стопроцентного перехвата воздушных целей.

«Эксперты» пренебрежительно сообщили, что установки ПВО – «не броня», и они должны прикрывать, а не защищать. Тимошенко подчеркнул, что противовоздушная оборона имеет «очаговый», «объектовый» характер, намекая на то, что по российскому приграничью прилеты будут продолжаться.

Как сообщалось, российские добровольцы назвали потери живой силы и техники «второй армии мира» за неделю их рейда в РФ.