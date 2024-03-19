Украинский лидер рассказал, что с начала весны этого года «вторая армия мира» ударила по нашей стране более 320 дронами-камикадзе «Шахед», почти 900 КАБами и 130 ракетами разных типов, информирует «НБН».

По словам гаранта, войска государства-террориста каждые сутки терроризируют мирное население в городах и селах Украины, используя для атак ракеты, беспилотники и корректируемые авиационные бомбы.

Президент отметил, что ВСУ научились эффективно уничтожать вражеские воздушные цели и самолеты, спасая тысячи жизней и позволяя нашей экономике функционировать.

Зеленский добавил, что, несмотря на успехи защитников, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны. Глава государства подчеркнул, что эти установки есть у союзников Киева и их нужно применять по назначению – для защиты жизней, вместо того, чтобы дать им пылиться на хранении.

Ранее в ОК «Юг» объяснили перерыв в массированных ракетных атаках ВС РФ на нашу страну.