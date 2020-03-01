Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

45-летний Леонардо ДиКаприо и 22-летняя Камила Морроне вновь были замечены вместе на прогулке в Нью-Йорке. В субботу днем пара посетила художественную галерею в центре Манхэттена.

Судя по некоторым фотографиям папарацци, актер и модель были в приподнятом настроении, они гуляли и о чем-то мило болтали. После культурного отдыха пара отправилась в кондитерскую, чтобы немного перекусить.

ДиКаприо и Морроне познакомились на мероприятии, проходившем во Флориде. В 2017-м они начали встречаться, а вот светский дебют звездной пары состоялся лишь на премии «Оскар», прошедшей пару недель назад. На красной дорожке влюбленные позировали фотографам по отдельности, но в зале сели вместе. Говорят, отношения знаменитостей развиваются стремительно. По словам инсайдеров, Леонардо и Камила уже успели сыграть свадьбу. Как утверждают близкие пары, они обменялись клятвами верности на Багамских островах незадолго до церемонии награждения.

Поначалу они пытались скрывать это от всех, но на одной из афтепати Лео все же решил поделиться радостной новостью со своими коллегами по фильму «Однажды в… Голливуде»,

— заверил источник.

По его словам, именно Брэд Питт, с которым ДиКаприо стал близко общаться на съемочной площадке картины, уговорил актера впервые связать себя узами брака. Однако пока никаких официальных подтверждений, что это радостное событие действительно произошло, не поступало.

По материалам: www.spletnik.ru