Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

Культура
Игорь Кнышевский0
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Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

45-летний Леонардо ДиКаприо и 22-летняя Камила Морроне вновь были замечены вместе на прогулке в Нью-Йорке. В субботу днем пара посетила художественную галерею в центре Манхэттена.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

Судя по некоторым фотографиям папарацци, актер и модель были в приподнятом настроении, они гуляли и о чем-то мило болтали. После культурного отдыха пара отправилась в кондитерскую, чтобы немного перекусить.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

ДиКаприо и Морроне познакомились на мероприятии, проходившем во Флориде. В 2017-м они начали встречаться, а вот светский дебют звездной пары состоялся лишь на премии «Оскар», прошедшей пару недель назад. На красной дорожке влюбленные позировали фотографам по отдельности, но в зале сели вместе. Говорят, отношения знаменитостей развиваются стремительно. По словам инсайдеров, Леонардо и Камила уже успели сыграть свадьбу. Как утверждают близкие пары, они обменялись клятвами верности на Багамских островах незадолго до церемонии награждения.

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Поначалу они пытались скрывать это от всех, но на одной из афтепати Лео все же решил поделиться радостной новостью со своими коллегами по фильму «Однажды в… Голливуде»,

— заверил источник.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на прогулке в Нью-Йорке

По его словам, именно Брэд Питт, с которым ДиКаприо стал близко общаться на съемочной площадке картины, уговорил актера впервые связать себя узами брака. Однако пока никаких официальных подтверждений, что это радостное событие действительно произошло, не поступало.

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По материалам: www.spletnik.ru


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