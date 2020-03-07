Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

Кэти Перри

На этой неделе 35-летняя Кэти Перри сообщила, что ждет первенца от своего возлюбленного, 43-летнего Орландо Блума. Певица выпустила клип на новую песню Never Worn White, в котором позирует в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся живот. А сегодня Кэти появилась на финале чемпионата мира по крикету Т20 среди женщин в Австралии. Для своего выхода она выбрала разноцветный обтягивающий наряд и красные босоножки на невысоком каблуке.

Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

В этот же день папарацци заметили будущую супругу Орландо Блума в аэропорту Мельбурна. Звезда, которая прикрывала живот большой подушкой, выходила из терминала и явно не хотела, чтобы ее узнали.

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Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

Вчера она дала интервью западной прессе, отметив, что ее беременность была запланированной.

Я благодарна за все, что я смогла сделать и достичь, и за все цели, которые я смогла вычеркнуть из своего списка, и за мечты, и за жизнь, которой я жила до сих пор. Я думаю, что мы оба с нетерпением ждали этого нового этапа жизни,

— сказала она.

Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

Кроме того, Кэти рассказала, что собиралась сообщить о своем интересном положении родителям, но ее мама «испортила сюрприз». Перри написала о беременности на бутылке вина, которое собиралась принести на ужин с родителями, но мама обнаружила ее раньше.

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Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременности

Исполнительница хита Fireworks также написала в твиттере пост, посвященный своим фанатам, поблагодарив их за теплые слова.

Я так вас люблю. Я немного нервничала из-за того, что поделилась чем-то таким личным, но я никогда не получала так много слов поддержки и поздравлений, это потрясающе мило. Спасибо,

— сказала она.

Кэти Перри впервые вышла в свет после новости о беременностиКэти Перри и Орландо Блум

По материалам: www.spletnik.ru


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