В рейтинг самых богатых людей Forbes за 2024 год вошел 2781 миллиардер, из них – 125 бизнесменов из государства-террориста. Это количество российских богачей стало рекордным, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

До этого рекорд в рейтинге американского издания был установлен три года назад – 121 миллиардер из Российской Федерации. После 24 февраля 2022 года количество миллиардеров из страны-агрессора сократилось до 88 человек, в 2023 году их стало 110.

СМИ назвало самым богатым россиянином владельца одной из крупнейших нефтяных компаний РФ «Лукойл» Вагита Алекперова – его состояние насчитывает 28,6 миллиарда долларов.

Как уточнили журналисты, граждан страны-агрессора в рейтинге самых богатых людей мира могло быть больше, однако десять миллиардеров после начала полномасштабного вторжения отказались от российского паспорта.

За год лидеры рейтинга Forbes остались неизменными: на первом месте президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 233 миллиарда долларов, на втором скандальный американский предприниматель Илон Маск с состоянием в 195 миллиардов. Закрывает тройку создатель Amazon Джефф Безос, состояние которого насчитывает 194 миллиарда.

Ранее журналисты Forbes подсчитали, сколько денег РФ потратила на войну против Украины.