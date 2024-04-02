Военнослужащий рассказал, что в районе Бахмута Донецкой области ситуация остается тяжелой – путинские оккупационные силы ежедневно проводят обстрелы, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам офицера, когда погодные условия улучшатся, увеличится долгота дня изменятся логистические условия и российские захватчики начнут активнее применять ударные беспилотники. Также у ВС РФ есть преимущество в количестве боеприпасов и «металлолома».

Назаренко объяснил, что враг применяет на Бахмутском направлении давно списанные советские системы, которые, тем не менее, стреляют. В частности, «вторая армия мира» использует минометные системы 1937 и 1938 годов, а также оружие времен Второй мировой войны.

Напомним, в Институте изучения войны назвали направление, на котором в конце весны или в начале лета войска страны-агрессора могут начать масштабное наступление.