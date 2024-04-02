Представитель Офиса Зеленского в эфире «24 канала» заявил, что Москва не сможет доказать причастность нашей страны к теракту в «Крокус Сити Холле», так как доказательств не существует, и это очевидно для всех, информирует «НБН».

Подоляк напомнил, что организаторов нападения задержали в Дагестане, параллельно этот процесс идет в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Арестованные так или иначе имеют отношение к глобальному терроризму в стиле «Исламского государства», что никак не относится к нашей стране.

По словам советника главы ОПУ, Россия в этой ситуации пытается представить себя жертвой, на которую «охотятся террористы из Украины», и требует к себе сочувствия.

В рамках пропаганды соответствующие обвинения Путина и главы Совбеза РФ Николая Патрушева в адрес нашей страны выглядят нелепо, так как российские медиа показывают задержания террористов с паспортами страны-агрессора.

Чиновник объяснил, что примитивные заявления российской власти о причастности Украины к нападению убивают влияние кремлевской пропаганды внутри государства-террориста.

Ранее в Госдепе США объяснили, зачем РФ распространяет дезинформацию о теракте в Подмосковье.