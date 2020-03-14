Ким Кардашьян поздравила с днем рождения экс-бойфренда своей сестры Хлое

Ким Кардашьян, Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Вчера канадскому баскетболисту и бывшему возлюбленному 35-летней Хлое Карадяшьян, Тристану Томпсону, исполнилось 29 лет. С этим событием молодого человека поздравили многочисленные поклонники и друзья. В их числе была и старшая сестра Хлое, Ким Кардашьян, — она посвятила экс-бойфренду Хлое и отцу ее единственной дочери Тру трогательное поздравление в своих сторис.

Сначала Ким опубликовала снимок с баскетбольного матча клуба «Кливленд Кавальерс», за который играет Тристан, сделанный в январе. На фото Кардашьян активно поддерживает Томпсона и его коллег по команде.

С днем рождения, Тристан! Громко аплодирую тебе сегодня! Не могу дождаться, когда мы все вместе отпразднуем этот день,

— написала Ким.

Ким Кардашьян и Тристан Томпсон

После этого старшая сестра Хлое опубликовала селфи с Тристаном, в подписи к которому призналась, что это смазанное фото — единственное, где они позируют вместе. Ким и ее супруг Канье действительно поддерживают приятельские отношения с баскетболистом: так, недавно они случайно встретились с Тристаном на улице и сразу же пригласили его присоединиться к их семейному ужину. Хлое, к слову, ничего против такого общения своей сестры и экс-бойфренда не имеет:Было очень великодушно с их стороны пригласить его на семейный ужин. Мне кажется, это очень хорошо.

Хлое Кардашьян с дочерью Тру

Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались после того, как выяснилось, что баскетболист изменил возлюбленной на одной из дружеских вечеринок. Там баскетболист весьма нескромно вел себя с некогда лучшей подругой Кайли Дженнер (младшей сестры Хлое) Джорджин Вудс.

В декабре прошлого года Хлое Кардашьян призналась, что нашла в себе силы простить бывшего бойфренда. Звезда призналась, что больше не держит на Тристана зла и не имеет права его осуждать. Хлое также рассказала, что простила за причиненную боль и Джорджину Вудс, а также сообщила, что теперь наконец готова двигаться дальше.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

По материалам: www.spletnik.ru